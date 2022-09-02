Стадион: Fortuna Sittard Stadion
3:4
Конец матча
0'
0:1
64' ГолДост Бас
1:1
67' ГолГут Родриго
1:2
70' ПенальтиДувикас Анастасиос
71' Желтая карточкаТирпан Микаэль
1:3
77' ГолДувикас Анастасиос
81' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
2:3
82' ПенальтиЙилмаз Бурак
83' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
2:4
86' ГолДувикас Анастасиос
3:4
90' ГолTijjani Noslin
90'+19
Ход матча
64'
0:1
67'
1:1
70'
71'
77'
81'
82'
2:3
86'
2:4
90'
3:4
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
2 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 10
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
17
Йилмаз
Бурак
24
Виргевер
Ник
29
Силла
Мусса
28
Дост
Бас
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
-
Главный тренер: Dominik Vergoossen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Утрехт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.8
|Гладон Пол
|1
|0.2
|Гут Родриго
|1
|0.2
|Tijjani Noslin
|1
|0.2
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|4
|0.8
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.8
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Силла Мусса
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Ферати Арианит
|2
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Эрдоган Доган
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Пропущено
11
8
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
5
45%
3
38%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
4
57%
3
38%
76-90
Пропущено
16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|22 - 5
|12
|2.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Твенте
|4
|3
|0
|1
|8 - 1
|9
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|8.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Волендам
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|9.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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