Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Оооо... вот это был удар! Йилмаз Бурак должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Гладон Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

40' Кокс Джордж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Силла Мусса из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

31' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Утрехт

29' Тоорнстра Йенс бьет со штрафного в створ, но Ивор Пандур держит все под контролем

26' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

25' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

25' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Силла Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

9' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

5' Брауэрс Люк не смог попасть в створ ударом издали

3' Гладон Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру