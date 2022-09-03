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Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 24'
Вестерос
0'
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Вестерос
2.88
3.49
2.56
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
20
Гамбош
Мартин
Эстерсунд
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Вестерос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.18
Штольт Малкольм 3 0.14
Кроон Симон 2 (1) 0.09
Вейлид Сесар 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Фрицсон Людвиг 1 0.05
Бельман Хенрик 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Брэндон Эрик 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Досис Николаос 1 0.05
Аджумани Янник 1 0.05
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 15 0.68
Йоханссон Саймон 4 0.18
Dusan Jajic 2 0.09
Daniel Ask 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Max Larsson 1 0.05
Проделль Виктор 1 0.05
Рибейро Педро III 1 (1) 0.05
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.05
Троне Филип 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Andre Oesterholm 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Кейта Али II 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раск Теодор 4 0
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Гефверт Симон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Viktor Granath 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
18%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
7
41%
7
39%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
20%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
6
33%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
20%
6
30%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
6
30%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
3
16%
5
18%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
5
26%
6
21%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
16%
8
29%
76-90

Пропущено

37
38
10 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 20
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
1
3%
7
18%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
13
35%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Сковде АИК 21 9 7 5 27 - 25 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Эребру 21 8 3 10 22 - 26 27
9. Ландскруна 21 6 8 7 27 - 33 26
10. Утсиктенс 21 7 5 9 30 - 31 26
11. Эргрюте 21 5 9 7 31 - 33 24
12. Норрбю 21 6 5 10 23 - 35 23
13. Вестерос 0:0 22 4 10 8 29 - 37 22
14. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 0:0 22 3 7 12 20 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 0:0 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 10 2 5 3 17 - 15 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 0:0 10 2 4 4 11 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
7. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
8. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
9. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
10. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Вестерос 0:0 11 2 4 5 11 - 17 10
12. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
13. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 0:0 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Вестерос
2.88
3.49
2.56
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