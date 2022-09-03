  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Эстерсунд
2:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
26' Гол
Viktor Granath
32' Желтая карточка
Гефверт Симон
1:1
33' Гол
Штольт Малкольм
35' Желтая карточка
Daniel Ask
1:2
60' Гол
Эдлунд Олле
2:2
82' Гол
Штольт Малкольм
89' Желтая карточка
Рибейро Педро
90'+7
1
Кейта
Али
II
12
Kristian
Sirum
Novak
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
2
Herman
Magnusson
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
20
Гамбош
Мартин
Эстерсунд
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Вестерос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
ПД
5:3
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 5 0.23
Chovanie Amatkarijo 4 0.18
Кроон Симон 2 (1) 0.09
Вейлид Сесар 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Фрицсон Людвиг 1 0.05
Бельман Хенрик 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Брэндон Эрик 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Досис Николаос 1 0.05
Аджумани Янник 1 0.05
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 16 0.73
Йоханссон Саймон 4 0.18
Dusan Jajic 2 0.09
Daniel Ask 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Эдлунд Олле 1 0.05
Max Larsson 1 0.05
Проделль Виктор 1 0.05
Рибейро Педро III 1 (1) 0.05
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.05
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jablinski 5 0
Хёрберг Феликс 5 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Andre Oesterholm 3 0
Вейлид Сесар 3 0
Бельман Хенрик 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Кроон Симон 2 0
Кейта Али II 2 0
Chovanie Amatkarijo 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Досис Николаос 2 0
Ziad Ghanoum 0 1
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 3 1
Рибейро Педро III 4 0
Раск Теодор 4 0
Dusan Jajic 3 0
Гефверт Симон 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Viktor Granath 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
7
37%
8
40%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
20%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
6
33%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
20%
6
30%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
6
30%
76-90

Забито

21
30
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
14%
5
17%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
6
29%
6
20%
31-45
5
24%
3
10%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
19%
8
27%
76-90

Пропущено

39
40
11 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 21
5
13%
4
10%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
13
33%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 21 14 3 4 48 - 20 45
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Сковде АИК 21 9 7 5 27 - 25 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Эребру 21 8 3 10 22 - 26 27
10. Утсиктенс 21 7 5 9 30 - 31 26
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Норрбю 21 6 5 10 23 - 35 23
13. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
14. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
7. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
8. Эребру 11 5 1 5 12 - 13 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
7. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
8. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
9. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
14. Норрбю 10 2 1 7 11 - 23 7
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      35'
      Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Гефверт Симон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 2:2 Вестерос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     