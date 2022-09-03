0'
0:1
26' ГолViktor Granath
32' Желтая карточкаГефверт Симон
1:1
33' ГолШтольт Малкольм
35' Желтая карточкаDaniel Ask
1:2
60' ГолЭдлунд Олле
2:2
82' ГолШтольт Малкольм
89' Желтая карточкаРибейро Педро
90'+7
Ход матча
26'
0:1
32'
33'
35'
60'
1:2
82'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эстерсунд
Вестерос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|5
|0.23
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.18
|Кроон Симон
|2 (1)
|0.09
|Вейлид Сесар
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.05
|Бельман Хенрик
|1
|0.05
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Досис Николаос
|1
|0.05
|Аджумани Янник
|1
|0.05
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|16
|0.73
|Йоханссон Саймон
|4
|0.18
|Dusan Jajic
|2
|0.09
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Эдлунд Олле
|1
|0.05
|Max Larsson
|1
|0.05
|Проделль Виктор
|1
|0.05
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.05
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.05
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Бельман Хенрик
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Кейта Али II
|2
|0
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|1
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|3
|1
|Рибейро Педро III
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Гефверт Симон
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
7
37%
8
40%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
20%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
6
33%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
10%
2
10%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
20%
6
30%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
6
30%
76-90
Забито
21
30
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
14%
5
17%
1-15
1
5%
7
23%
16-30
6
29%
6
20%
31-45
5
24%
3
10%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
19%
8
27%
76-90
Пропущено
39
40
11 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 21
5
13%
4
10%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
9
23%
8
20%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
13
33%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3
Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1 Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|21
|14
|3
|4
|48 - 20
|45
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Сковде АИК
|21
|9
|7
|5
|27 - 25
|34
|6.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|9
|3
|9
|39 - 33
|30
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Эребру
|21
|8
|3
|10
|22 - 26
|27
|10.
|Утсиктенс
|21
|7
|5
|9
|30 - 31
|26
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Норрбю
|21
|6
|5
|10
|23 - 35
|23
|13.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|14.
|Йёнчёпинг
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|7.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|7.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|9.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|14.
|Норрбю
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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