Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Тим Лемперле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Denis Huseinbasic нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Майна Линтон выиграл воздушное противоборство у Кевин Паредес.

85' Феликс Нмеча выиграл воздушное противоборство у Дуда Ондрей

84' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Мармуш Омар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

81' Г О О О О Л - Тим Лемперле забивает с правой ноги!

81' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Тактическая замена. Тиггес Штеффен уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

79' Якуб Камински сделал ключевой пас для гола!

79' Г О О О О Л - Нмеча Лукас забивает с правой ноги!

79' Сванберг Маттиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хорошую попытку сделал Крузе Макс . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

77' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Отавио Пауло уходит с поля и его заменяет Якуб Камински

75' Тактическая замена. Отавио Пауло уходит с поля и его заменяет Якуб Камински

75' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

74' Тактическая замена. Франич Бартол уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

74' Адамян Саркис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Скири Эйе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Гилавоги Жошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Вольфсбург

68' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Вольфсбург

67' Адамян Саркис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Кевин Паредес успешно блокирует удар.

66' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Адамян Саркис

64' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Дуда Ондрей тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

62' Кевин Паредес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ян Тильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Франич Бартол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Крузе Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

60' Отавио Пауло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Кёльн

57' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Мармуш Омар из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кайнц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Баку Ридле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Вольфсбург

53' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Отавио Пауло наказан за толчок Ян Тильман

52' Удар от ворот произведет Вольфсбург

51' Скири Эйе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Кайнц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Кёльн

49' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Кёльн

48' Игрок команды Вольфсбург бьет, но мяч проходит мимо ворот

48' Ян Тильман из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Мармуш Омар из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля