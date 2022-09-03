Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 25654
2:4
Конец матча
0'
1:0
2' ГолНмеча Лукас
1:1
22' ГолЛюбичич Деян
1:2
31' Гол в свои воротаОтавио Пауло
38' Желтая карточкаВан де Вен Микки
1:3
45' ПенальтиКайнц Флориан
63' Желтая карточкаДуда Ондрей
2:3
79' ГолНмеча Лукас
2:4
81' ГолЛемперте Тим
82' Желтая карточкаМармуш Омар
90'+4
Ход матча
2'
1:0
22'
1:1
31'
1:2
38'
45'
1:3
63'
79'
2:3
81'
2:4
82'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
46 Rijad Smajic
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Кёльн
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|3
|0.6
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.2
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|2 (1)
|0.4
|Любичич Деян
|2
|0.4
|Тилманн Ян
|1
|0.2
|Дитц Флориан
|1
|0.2
|Килиан Лука
|1
|0.2
|Лемперте Тим
|1
|0.2
|Хектор Йонас
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Отавио Пауло
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 11
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|3.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:4 Кёльн
Исход игры
Вольфсбург
63.9% (76)
Ничья
28.6% (34)
Кёльн
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
37.8% (45)
1:1 Ничья
21% (25)
1:0 Вольфсбург
12.6% (15)
2:0 Вольфсбург
8.4% (10)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:2 Кёльн
4.2% (5)
3:1 Вольфсбург
2.5% (3)
0:1 Кёльн
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!