  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 25654
Вольфсбург
2:4
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
2' Гол
Нмеча Лукас
1:1
22' Гол
Любичич Деян
1:2
31' Гол в свои ворота
Отавио Пауло
38' Желтая карточка
Ван де Вен Микки
1:3
45' Пенальти
Кайнц Флориан
63' Желтая карточка
Дуда Ондрей
2:3
79' Гол
Нмеча Лукас
2:4
81' Гол
Лемперте Тим
82' Желтая карточка
Мармуш Омар
90'+4

Ход матча

2'
Нмеча Лукас
(Франич Бартол)
1:0
22'
1:1
Любичич Деян
(Кайнц Флориан)
31'
1:2
Отавио Пауло
38'
Ван де Вен Микки
 
45'
1:3
Кайнц Флориан
46'
Мармуш Омар
Борнаув Себастьян
 
61'
Паредес Кевин
Вальдшмидт Лука
 
63'
 
Дуда Ондрей
65'
 
Майна Линтон
Дуда Ондрей
65'
 
Адамян Саркис
Тилманн Ян
74'
Нмеча Феликс
Франич Бартол
 
75'
Каминьски Якуб
Отавио Пауло
 
75'
Сванберг Маттиас
Арнольд Максимилиан
 
79'
Нмеча Лукас
(Сванберг Маттиас)
2:3
79'
 
Лемперте Тим
Тиггес Штеффен
81'
2:4
Лемперте Тим
(Кайнц Флориан)
82'
Мармуш Омар
 
88'
 
Мартель Эрик
Любичич Деян
88'
 
Denis Huseinbasic
Кайнц Флориан

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Вольфсбург 63.9% (76)
X 28.6% (34)
Кёльн 7.6% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
7
Вальдшмидт
Лука
29
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
38
Франич
Бартол
10
Нмеча
Лукас
9
Крузе
Макс
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
Вольфсбург
4-4-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Кёльн

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:2
ТМС
0:3
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
К
3:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 3 0.6
Гилавоги Жошуа 1 0.2
Сванберг Маттиас 0 0
Виммер Патрик 0 0
Франич Бартол 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 2 (1) 0.4
Любичич Деян 2 0.4
Тилманн Ян 1 0.2
Дитц Флориан 1 0.2
Килиан Лука 1 0.2
Лемперте Тим 1 0.2
Хектор Йонас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Вен Микки 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Отавио Пауло 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Адамян Саркис 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Килиан Лука 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2
Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0
Кёльн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 11 8
9. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
10. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
16. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
3. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25654 болельщиков
  • 93'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 49%, Кёльн: 51%.
  • 93'
    Феликс Нмеча выиграл воздушное противоборство у Тим Лемперле.
  • 93'
    Мартель Эрик выиграл воздушное противоборство у Мармуш Омар.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      90'
      Хектор Йонас из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.
    • 89'
      Баку Ридле успешно блокирует удар.
    • 89'
      Denis Huseinbasic нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Тим Лемперле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Denis Huseinbasic
    • 88'
      Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Мартель Эрик
    • 87'
      Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Феликс Нмеча создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Вольфсбург 63.9% (76)
    X 28.6% (34)
    Кёльн 7.6% (9)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Вольфсбург 2:4 Кёльн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:4 Кёльн

    Исход игры
    Вольфсбург
    63.9% (76)
    Ничья
    28.6% (34)
    Кёльн
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    37.8% (45)
    1:1 Ничья
    21% (25)
    1:0 Вольфсбург
    12.6% (15)
    2:0 Вольфсбург
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:2 Кёльн
    4.2% (5)
    3:1 Вольфсбург
    2.5% (3)
    0:1 Кёльн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     