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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Байер Л
2:3
Конец матча
Фрайбург
0'
5' Желтая карточка
Та Джонатан
1:0
16' Гол
Демирбай Керем
34' Желтая карточка
Хёфлер Николас
1:1
48' Гол
Гинтер Маттиас
1:2
51' Гол
Грегорич Михаэль
53' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
2:2
65' Гол
Шик Патрик
2:3
72' Гол
Доан Рицу
82' Желтая карточка
Амири Надим
90'+4

Ход матча

5'
Та Джонатан
 
9'
 
Чон У-Ён
Шаллаи Роланд
16'
Демирбай Керем
1:0
34'
 
Хёфлер Николас
46'
 
Эггештайн Максимилиан
Кайтель Янник
46'
 
Доан Рицу
Гульде Мануэль
48'
1:1
Гинтер Маттиас
(Грифо Винченцо)
51'
1:2
Грегорич Михаэль
(Чон У-Ён)
53'
 
Грегорич Михаэль
60'
Хадсон-Одои Каллум
Та Джонатан
 
60'
Азмун Сердар
Паласиос Эксекиэль
 
60'
Арангис Чарлес
Демирбай Керем
 
65'
Шик Патрик
(Хадсон-Одои Каллум)
2:2
72'
2:3
Доан Рицу
(Хёфлер Николас)
79'
Амири Надим
Андрих Роберт
 
79'
Фосу-Менса Тимоти
Синкгравен Дэйли
 
80'
 
Петерсен Нильс
Грифо Винченцо
80'
 
Шлоттербек Кевен
Грегорич Михаэль
82'
Амири Надим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Байер Л 68.6% (83)
X 20.7% (25)
Фрайбург 10.7% (13)
-1
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
8
Андрих
Роберт
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
22
Синкгравен
Дэйли
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
26
Флеккен
Марк
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
Байер Л
3-1-4-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

Байер Л
Фрайбург

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

28 матчей

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 2 0.4
Арангис Чарлес 1 0.2
Демирбай Керем 1 0.2
Шик Патрик 1 0.2
Паласиос Эксекиэль 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Диаби Мусса 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 3 0.6
Грифо Винченцо 3 0.6
Гинтер Маттиас 2 0.4
Доан Рицу 2 0.4
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Чон У-Ён 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккер Митчел 2 1
Инкапье Пьеро 2 1
Та Джонатан 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Андрих Роберт 1 0
Азмун Сердар 1 0
Амири Надим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Кайтель Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0
Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 11 8
9. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
10. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
16. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
3. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Фрайбург начинает с центра поля
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Байер Л 68.6% (83)
    X 20.7% (25)
    Фрайбург 10.7% (13)
    -1
    выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
    Да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Байер Л 2:3 Фрайбург

    Исход игры
    Байер Л
    68.6% (83)
    Ничья
    20.7% (25)
    Фрайбург
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    38.8% (47)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    2:0 Байер Л
    11.6% (14)
    1:0 Байер Л
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    1:2 Фрайбург
    5% (6)
    3:1 Байер Л
    2.5% (3)
    0:1 Фрайбург
    2.5% (3)
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