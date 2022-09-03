Стадион: БайАрена
0'
5' Желтая карточкаТа Джонатан
1:0
16' ГолДемирбай Керем
34' Желтая карточкаХёфлер Николас
1:1
48' ГолГинтер Маттиас
1:2
51' ГолГрегорич Михаэль
53' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
2:2
65' ГолШик Патрик
2:3
72' ГолДоан Рицу
82' Желтая карточкаАмири Надим
90'+4
Ход матча
5'
16'
1:0
34'
48'
1:1
51'
1:2
53'
65'
2:2
72'
2:3
82'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
26
Флеккен
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Фрайбург
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
28 матчей
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|2
|0.4
|Арангис Чарлес
|1
|0.2
|Демирбай Керем
|1
|0.2
|Шик Патрик
|1
|0.2
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Диаби Мусса
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|3
|0.6
|Грифо Винченцо
|3
|0.6
|Гинтер Маттиас
|2
|0.4
|Доан Рицу
|2
|0.4
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Чон У-Ён
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баккер Митчел
|2
|1
|Инкапье Пьеро
|2
|1
|Та Джонатан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Андрих Роберт
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0
Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Бохум 1:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4
Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 11
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|3.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 2:3 Фрайбург
Исход игры
Байер Л
68.6% (83)
Ничья
20.7% (25)
Фрайбург
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
38.8% (47)
1:1 Ничья
13.2% (16)
2:0 Байер Л
11.6% (14)
1:0 Байер Л
10.7% (13)
2:2 Ничья
7.4% (9)
1:2 Фрайбург
5% (6)
3:1 Байер Л
2.5% (3)
0:1 Фрайбург
2.5% (3)
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