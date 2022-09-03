Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жереми Фримпонг нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

51' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Команда Байер Л имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Фрайбург

46' Диаби Мусса не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Демирбай Керем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Гульде Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Хорошую попытку сделал Диаби Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Фрайбург

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Демирбай Керем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Шик Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи

31' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Грифо Винченцо пробил со штрафного прямо в стенку

26' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Фрайбург

19' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Синкгравен Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Г О О О О Л - Демирбай Керем первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

16' Гульде Мануэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Коссуну Одилон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кайтель Янник из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Шаллаи Роланд получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Шаллаи Роланд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола