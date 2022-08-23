Стадион: Дойче банк Парк
Позже
История личных встреч
Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.5
|Камада Даити
|2
|0.5
|Гётце Марио
|1
|0.25
|Соу Джибриль
|1
|0.25
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.25
|Роде Себастьян
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|1
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
4
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 11
|5
|11.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 10
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг
Исход игры
Айнтрахт Фр
14.6% (7)
Ничья
45.8% (22)
РБ Лейпциг
39.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
91.67% (44)
Нет
8.33% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
1:2 РБ Лейпциг
27.1% (13)
2:2 Ничья
14.6% (7)
2:1 Айнтрахт Фр
8.3% (4)
2:3 РБ Лейпциг
6.3% (3)
0:1 РБ Лейпциг
4.2% (2)
1:0 Айнтрахт Фр
4.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!