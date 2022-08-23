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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Фр
 
Позже
РБ Лейпциг

История личных встреч

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 2 0.5
Камада Даити 2 0.5
Гётце Марио 1 0.25
Соу Джибриль 1 0.25
Линдстрём Йеспер 1 0.25
Роде Себастьян 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 (1) 1
Орбан Вилли 1 0.25
Вернер Тимо 1 0.25
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 2 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Кампль Кевин 1 0
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
4
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 3 1 0 16 - 2 10
2. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Хоффенхайм Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Кёльн Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9. РБ Лейпциг Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 7 - 11 5
11. Вердер Заявка 4 1 2 1 10 - 10 5
12. Байер Л Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
13. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Вольфсбург Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 18 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Айнтрахт Фр 14.6% (7)
    X 45.8% (22)
    РБ Лейпциг 39.6% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.10
    4.10
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    14.6% (7)
    Ничья
    45.8% (22)
    РБ Лейпциг
    39.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:2 РБ Лейпциг
    27.1% (13)
    2:2 Ничья
    14.6% (7)
    2:1 Айнтрахт Фр
    8.3% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    6.3% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.2% (2)
    1:0 Айнтрахт Фр
    4.2% (2)
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    РБ Лейпциг
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