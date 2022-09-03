  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 25800
Бохум
0:2
Конец матча
Вердер
0'
33' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
39' Желтая карточка
Цоллер Симон
69' Желтая карточка
Пипер Амос
81' Undefined phrase: football_event_
Штёгер Кевин
0:1
86' Гол
Фуллкруг Никлас
90' Желтая карточка
Лабропулос Василис
0:2
90' Пенальти
Фуллкруг Никлас
90' Undefined phrase: football_event_
Машович Эрхан
90'+10

Ход матча

33'
 
Вайзер Митчелл
39'
Цоллер Симон
 
65'
Хофманн Филипп
Хольтманн Геррит
 
69'
 
Пипер Амос
71'
Патрик Остерхаге
Фёрстер Филипп
 
71'
Антви-Аджей Кристофер
Цоллер Симон
 
74'
 
Бёрк Оливер
Дукш Марвин
74'
 
Стаге Йенс
Шмид Романо
77'
 
Штарк Никлас
Пипер Амос
81'
Штёгер Кевин
 
86'
0:1
Фуллкруг Никлас
(Вайзер Митчелл)
89'
Ордец Иван
Осей-Туту Джорди
 
90'
 
Рапп Николай
Шмидт Никлас
90'
 
Груев Илия
Гросс Кристиан
90'
Лабропулос Василис
 
90'
0:2
Фуллкруг Никлас
90'
Машович Эрхан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 118
Бохум 8.5% (10)
X 32.2% (38)
Вердер 59.3% (70)
-1
выиграет Вердер, со счетом 1:3
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
18
Осей-Туту
Джорди
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
17
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
22
Шмидт
Никлас
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Бохум
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
3:2
Б
1:4
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.4
Штёгер Кевин 1 0.2
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 5 (2) 1
Биттенкорт Леонардо 2 0.4
Бёрк Оливер 2 0.4
Юнг Антони 1 0.2
Шмидт Никлас 1 0.2
Бьюкенен Ли 1 0.2
Вайзер Митчелл 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0
Пипер Амос 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стафилидис Костас 2 0
Лосилья Антони 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Цоллер Симон 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 3 0
Вайзер Митчелл 2 0
Биттенкорт Леонардо 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Фридль Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2
Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0
Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Фрайбург Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 17 - 3 11
4. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Кёльн Заявка 5 2 3 0 10 - 6 9
6. Хоффенхайм Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 11 8
9. Вердер Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
10. Майнц Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
11. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Штуттгарт Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
13. Байер Л Заявка 5 1 0 4 6 - 9 3
14. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Шальке 04 Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
16. Вольфсбург Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
17. Герта Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Бавария Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Кёльн Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Герта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вердер Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
3. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Байер Л Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Боруссия М Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. РБ Лейпциг 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Вольфсбург Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 100'
    Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25800 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Бохум: 50%, Вердер: 50%.
  • 100'
    Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 100'
    Юнг Антони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бохум 8.5% (10)
    X 32.2% (38)
    Вердер 59.3% (70)
    -1
    выиграет Вердер, со счетом 1:3
    Да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Бохум 0:2 Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бохум 0:2 Вердер

    Исход игры
    Бохум
    8.5% (10)
    Ничья
    32.2% (38)
    Вердер
    59.3% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Вердер
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    0:1 Вердер
    11.9% (14)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    1:3 Вердер
    4.2% (5)
    0:2 Вердер
    3.4% (4)
    1:0 Бохум
    3.4% (4)
    2:1 Бохум
    3.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     