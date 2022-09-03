Стадион: Ревирпауэрштадион Зрители: 25800
0'
33' Желтая карточкаВайзер Митчелл
39' Желтая карточкаЦоллер Симон
69' Желтая карточкаПипер Амос
81' Undefined phrase: football_event_Штёгер Кевин
0:1
86' ГолФуллкруг Никлас
90' Желтая карточкаЛабропулос Василис
0:2
90' ПенальтиФуллкруг Никлас
90' Undefined phrase: football_event_Машович Эрхан
90'+10
Ход матча
33'
39'
69'
81'
86'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
11
Асано
Такума
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
22
Шмидт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.4
|Штёгер Кевин
|1
|0.2
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|1
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.4
|Бёрк Оливер
|2
|0.4
|Юнг Антони
|1
|0.2
|Шмидт Никлас
|1
|0.2
|Бьюкенен Ли
|1
|0.2
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Цоллер Симон
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|3
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2
Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0
Вердер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|17 - 3
|11
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 11
|8
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|10.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|11.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|8.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|3.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Бохум 0:2 Вердер
Исход игры
Бохум
8.5% (10)
Ничья
32.2% (38)
Вердер
59.3% (70)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
78.26% (90)
Нет
21.74% (25)
Популярный счёт
1:2 Вердер
38.1% (45)
1:1 Ничья
25.4% (30)
0:1 Вердер
11.9% (14)
2:2 Ничья
5.1% (6)
1:3 Вердер
4.2% (5)
0:2 Вердер
3.4% (4)
1:0 Бохум
3.4% (4)
2:1 Бохум
3.4% (4)
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