Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Фуллкруг Никлас не смог попасть в створ ударом издали

92' 'Г О О О О О Л - Фуллкруг Никлас из команды Вердер забивает с пенальти! Он пробил правой. Мануэль Риманн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Вердер

91' Лабропулос Василис получил желтую карточку от судьи

91' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Тактическая замена. Гросс Кристиан уходит с поля и его заменяет Илия Груев

89' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

89' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

89' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вердер будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Бохум , будет отменен из-за фола.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Павленка Иржи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Фёрстер Филипп уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

70' Цоллер Симон нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

69' Пипер Амос получил желтую карточку от судьи

69' Удар от ворот произведет Вердер

68' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Фуллкруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Вердер

65' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Хорошую попытку сделал Цоллер Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

58' Игрок из команды Вердер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Шмидт Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Бохум

51' Дукш Марвин не смог попасть в створ ударом издали

50' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Вердер

48' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

47' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля