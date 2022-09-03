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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 122
Тоттенхэм 95.9% (117)
X 1.6% (2)
Фулхэм 2.5% (3)
+1
выиграет Тоттенхэм, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Фулхэм
6.00
4.70
6.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
9
Ришарлисон
7
Сон
Хын
Мин
10
Кейн
Гарри
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
7
Кебано
Нескенс
9
Митрович
Александар
Тоттенхэм
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Фулхэм

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

21 матч

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
К
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 0.8
Кулушевски Деян 1 0.2
Дайер Эрик 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Сессеньон Райан 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 (1) 1
Рид Бобби 1 0.2
Пальинья Жоау 1 0.2
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Тете Кенни 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 2 0
Биссума Ив 2 0
Перишич Иван 1 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ришарлисон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 3 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Митрович Александар 1 0
Мбабу Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
16. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к АПЛ. В рамках одного из матчей 6-го тура турнира сыграют между собой «Тоттенхэм» и «Фулхэм». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 122
Тоттенхэм 95.9% (117)
X 1.6% (2)
Фулхэм 2.5% (3)
+1
выиграет Тоттенхэм, со счетом 2:1
Да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Фулхэм
6.00
4.70
6.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тоттенхэм - Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Фулхэм

Исход игры
Тоттенхэм
95.9% (117)
Ничья
1.6% (2)
Фулхэм
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
60% (69)
Нет
40% (46)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
34.4% (42)
2:0 Тоттенхэм
27% (33)
3:1 Тоттенхэм
16.4% (20)
1:0 Тоттенхэм
5.7% (7)
3:0 Тоттенхэм
4.1% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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