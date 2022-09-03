Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4
|0.8
|Кулушевски Деян
|1
|0.2
|Дайер Эрик
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Сессеньон Райан
|1
|0.2
|Перишич Иван
|0
|0
|Сон Хын Мин
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5 (1)
|1
|Рид Бобби
|1
|0.2
|Пальинья Жоау
|1
|0.2
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Перейра Андреас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Конте
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0