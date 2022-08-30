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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брентфорд
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Брентфорд
Лидс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 0.4
Дасилва Джошуа 2 0.4
Йенсен Матиас 1 0.2
Янельт Витали 1 0.2
Висса Йоан 1 0.2
Ми Бен 1 0.2
Норгор Кристиан 1 0.2
Мбеумо Брайан 1 0.2
Генри Рико 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.8
Харрисон Джек 1 0.2
Ааронсон Бренден 1 0.2
Синистерра Луис 1 0.2
Стрёйк Паскаль 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 2 0
Ми Бен 1 0
Тони Айвен 1 0
Висса Йоан 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Джисс Марш 1 0
Льоренте Диего 1 0
Рока Марк 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Лидс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0
Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 15 часов 33 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Брентфорд 22% (11)
    X 50% (25)
    Лидс 28% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Лидс
    3.60
    3.80
    3.50
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    Где смотреть матч Брентфорд - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Лидс

    Исход игры
    Брентфорд
    22% (11)
    Ничья
    50% (25)
    Лидс
    28% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44% (22)
    1:2 Лидс
    18% (9)
    2:1 Брентфорд
    12% (6)
    0:1 Лидс
    8% (4)
    1:0 Брентфорд
    8% (4)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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