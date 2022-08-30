Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Ливерпуль
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
100%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
35 матчей
8.6%
40%
51.4%
3 победы 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.3%
51.4%
34.3%
5 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.4
|Грэй Демарай
|1
|0.2
|Коди Конор
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|3
|0.6
|Диас Луис
|3
|0.6
|Салах Мохамед
|2
|0.4
|Карвалью Фабиу
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|1
|0.2
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.2
|Эллиотт Харви
|1
|0.2
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|3
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
100%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
67%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 6
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
0% (0)
Ничья
9.3% (5)
Ливерпуль
90.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (45)
Меньше
16.67% (9)
Обе команды забьют
Да
88.89% (48)
Нет
11.11% (6)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
51.9% (28)
1:3 Ливерпуль
22.2% (12)
0:1 Ливерпуль
5.6% (3)
1:1 Ничья
5.6% (3)
0:2 Ливерпуль
5.6% (3)
2:3 Ливерпуль
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!