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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Ливерпуль

История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
100%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

8.6%
40%
51.4%
3 победы 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
51.4%
34.3%
5 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.1%
34.3%
48.6%
6 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.4
Грэй Демарай 1 0.2
Коди Конор 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 3 0.6
Диас Луис 3 0.6
Салах Мохамед 2 0.4
Карвалью Фабиу 2 0.4
Нуньес Дарвин 1 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Эллиотт Харви 1 0.2
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 3 0
Дэвис Том 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 0 1
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
2
100%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
67%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 13 часов 3 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

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    • Прогнозы 54
    Эвертон 0% (0)
    X 9.3% (5)
    Ливерпуль 90.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ливерпуль
    7.61
    5.15
    7.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    0% (0)
    Ничья
    9.3% (5)
    Ливерпуль
    90.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (45)
    Меньше
    16.67% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (48)
    Нет
    11.11% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    51.9% (28)
    1:3 Ливерпуль
    22.2% (12)
    0:1 Ливерпуль
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    0:2 Ливерпуль
    5.6% (3)
    2:3 Ливерпуль
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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    Ливерпуль
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