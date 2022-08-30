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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Манчестер Сити

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Сити

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

27 матчей

14.8%
11.1%
74.1%
4 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.8%
25.9%
59.3%
4 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.2
Ингс Дэнни 1 0.2
Буэндия Эмилиано 1 0.2
Соарес Дуглас 1 0.2
Бэйли Леон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 1.8
Силва Бернарду 2 0.4
Гюндоган Илкай 2 0.4
Альварес Хулиан 2 0.4
Де Брёйне Кевин 1 0.2
Фоден Фил 1 0.2
Канселу Жоау 1 0.2
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 2 0
Макгинн Джон 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Янг Эшли 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Динь Люка 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар 1 0
Конса Эзри 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

5
19
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
20%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
20%
5
26%
61-75
2
40%
2
11%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 18 часов 3 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 48
    Астон Вилла 2.1% (1)
    X 4.2% (2)
    Манчестер Сити 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.90
    5.78
    9.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Сити

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.1% (1)
    Ничья
    4.2% (2)
    Манчестер Сити
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.85% (38)
    Меньше
    19.15% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    33.3% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    25% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    14.6% (7)
    0:3 Манчестер Сити
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    4.2% (2)
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    Астон Вилла
    Манчестер Сити
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