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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Челси
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 1
Челси 100% (1)
X 0% (0)
Вест Хэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вест Хэм
6.60
4.58
6.55
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Вест Хэм

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

29 матчей

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.6
Джеймс Рис II 1 0.2
Кулибали Калиду 1 0.2
Жоржиньо II 1 (1) 0.2
Кукурелья Марк 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 0.2
Форнальс Пабло 1 0.2
Антонио Майкл 0 0
Райс Деклан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 1 1
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Хаверц Кай 2 0
Джеймс Рис II 2 0
Стерлинг Рахим 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крессуэлл Аарон 1 0
Керер Тило 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 15 часов 33 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

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    • Прогнозы 1
    Челси 100% (1)
    X 0% (0)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вест Хэм
    6.60
    4.58
    6.55
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    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм

    Исход игры
    Челси
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
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    Нет
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