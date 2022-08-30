Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Вест Хэм
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
29 матчей
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.6
|Джеймс Рис II
|1
|0.2
|Кулибали Калиду
|1
|0.2
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.2
|Кукурелья Марк
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|1
|0.2
|Форнальс Пабло
|1
|0.2
|Антонио Майкл
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|1
|1
|Галлахер Конор
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Хаверц Кай
|2
|0
|Джеймс Рис II
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 6
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
Исход игры
Челси
100% (1)
Ничья
0% (0)
Вест Хэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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