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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Саутгемптон

История личных встреч

Вулверхэмптон
Саутгемптон

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 1 0.2
Поденсе Даниэл 1 0.2
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.4
Уорд-Праус Джеймс 1 0.2
Армстронг Адам 1 0.2
Уокер-Питерс Кайл 1 0.2
Арибо Джо 1 0.2
Лавия Ромео 1 0.2
Перро Ромен 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 2 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Коллинз Натан 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Арибо Джо 1 0
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2
Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 4 1 0 19 - 5 13
3. Тоттенхэм Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Брайтон Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 2 1 15 - 6 8
7. Лидс Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Челси Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Брентфорд Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
12. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 2 - 11 4
15. Вест Хэм Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Борнмут Заявка 5 1 1 3 2 - 16 4
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Эвертон Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20. Лестер Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
4. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Брайтон Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эвертон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Вест Хэм Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Саутгемптон Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Ливерпуль Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Фулхэм Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
18. Лестер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Борнмут Заявка 2 0 0 2 0 - 13 0
20. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 15 часов 33 минуты.

    Главный судья: John Brooks

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Вулверхэмптон 63.3% (31)
    X 30.6% (15)
    Саутгемптон 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Саутгемптон
    3.40
    3.64
    3.46
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Саутгемптон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    63.3% (31)
    Ничья
    30.6% (15)
    Саутгемптон
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    44.9% (22)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    1:0 Вулверхэмптон
    16.3% (8)
    1:2 Саутгемптон
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Саутгемптон
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