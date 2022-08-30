Стадион: Молинью
Позже
История личных встреч
Вулверхэмптон
Саутгемптон
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|1
|0.2
|Поденсе Даниэл
|1
|0.2
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.4
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.2
|Армстронг Адам
|1
|0.2
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.2
|Арибо Джо
|1
|0.2
|Лавия Ромео
|1
|0.2
|Перро Ромен
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2
Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 6
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 11
|4
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 16
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|4.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Борнмут
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
|20.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Саутгемптон
Исход игры
Вулверхэмптон
63.3% (31)
Ничья
30.6% (15)
Саутгемптон
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
44.9% (22)
1:1 Ничья
26.5% (13)
1:0 Вулверхэмптон
16.3% (8)
1:2 Саутгемптон
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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