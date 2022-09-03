Стадион: Йохан Кройф Арена
0'
1:0
35' ГолБергвейн Стевен
2:0
40' ГолБергвейн Стевен
44' Желтая карточкаАльварес Эдсон
44' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
44' Желтая карточкаRemco Balk
3:0
53' ГолРенсх Девайн
4:0
64' ГолКудус Мохаммед
90'+3
Ход матча
35'
1:0
40'
2:0
44'
44'
53'
3:0
64'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
14
Брей
Майкл
30
Remco
Balk
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
30 Remco BalkНападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Камбюр
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|1.2
|Броббей Брайан
|2
|0.4
|Тейлор Кеннет
|2
|0.4
|Ренсх Девайн
|2
|0.4
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.4
|Антони
|1
|0.2
|Кудус Мохаммед
|1
|0.2
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Классен Дэви
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.4
|Брей Майкл
|1
|0.2
|Яспер тер Хейде
|1
|0.2
|Самбисса Давид
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|2
|0
|Якобс Ями
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Remco Balk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
16
4
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
75%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3
Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3
Камбюр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|ПСВ
|0:2
|5
|4
|0
|1
|22 - 7
|12
|3.
|Твенте
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|8.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|9.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Волендам
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|0:2
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|0:2
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион