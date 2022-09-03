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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Аякс
4:0
Конец матча
Камбюр
0'
1:0
35' Гол
Бергвейн Стевен
2:0
40' Гол
Бергвейн Стевен
44' Желтая карточка
Альварес Эдсон
44' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
44' Желтая карточка
Remco Balk
3:0
53' Гол
Ренсх Девайн
4:0
64' Гол
Кудус Мохаммед
90'+3

Ход матча

35'
Бергвейн Стевен
1:0
40'
Бергвейн Стевен
(Классен Дэви)
2:0
44'
Альварес Эдсон
 
44'
 
Паулиссен Митчелл
44'
 
Remco Balk
46'
Тейлор Кеннет
Альварес Эдсон
 
46'
Кудус Мохаммед
Броббей Брайан
 
46'
 
Мамбимби Феликс
Remco Balk
53'
Ренсх Девайн
(Тейлор Кеннет)
3:0
58'
 
Шмидт Доке
Ван Вермескеркен Саи
61'
Фернандес Франсиско
Бергвейн Стевен
 
64'
Кудус Мохаммед
(Угелумба Кэлвин)
4:0
66'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Яспер тер Хейде
66'
 
Tom Boere
Робертс Улдрикис
79'
Коласио Хорхе
Тимбер Юррьен
 
80'
Окампос Лукас
Тадич Душан
 
87'
 
Самбисса Давид
Брей Майкл

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости матча
Новости
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
9
Броббей
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
2
Яспер
тер
Хейде
10
Паулиссен
Митчелл
14
Брей
Майкл
28
Робертс
Улдрикис
30
Remco
Balk
Аякс
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Камбюр

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
9:0
К
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 1.2
Броббей Брайан 2 0.4
Тейлор Кеннет 2 0.4
Ренсх Девайн 2 0.4
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.4
Антони 1 0.2
Кудус Мохаммед 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Классен Дэви 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.4
Брей Майкл 1 0.2
Яспер тер Хейде 1 0.2
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 2 0
Якобс Ями 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Remco Balk 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

16
4
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
3
75%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3
Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3
Камбюр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. ПСВ 0:2 5 4 0 1 22 - 7 12
3. Твенте 2:0 5 4 0 1 10 - 1 12
4. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
5. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
8. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
9. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Волендам 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 2:0 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 0:2 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
5. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 0:2 3 2 0 1 11 - 5 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 9 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Аякс: 73%, Камбюр: 27%.
  • 93'
    Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 93'
    Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Классен Дэви из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Коласио Хорхе III из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    92'
    Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Аякс контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Аякс: 74%, Камбюр: 26%.
  • 89'
    Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Фернандес Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 89'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    • 89'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Команда Камбюр фактически перестала играть и ждет финального свистка.
    • 88'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 87'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Самбисса Давид
    • 86'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Аякс: 73%, Камбюр: 27%.
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Броббей Брайан должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Шанс! Броббей Брайан из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 46'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Ремко Балк из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 72%, Камбюр: 28%.
    • Желтая карточка
      44'
      Ремко Балк получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      44'
      Паулиссен Митчелл получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      44'
      Альварес Эдсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 44'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      44'
      Ремко Балк из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Девайн Ренш.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 43'
      Броббей Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Яспер тер Хейде из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Бергвейн Стевен нанес удар головой, но Жоао Вирджиния спокойно отбил мяч.
    • 42'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Отличный гол забил Бергвейн Стевен
    • 40'
      Классен Дэви сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 71%, Камбюр: 29%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Робертс Улдрикис из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Угелумба Кэлвин.
    • 39'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 38'
      Шанс! Альварес Эдсон из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 38'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Бангура Алекс из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Тадич Душан.
    • 37'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 35'
      Тол Марко ошибается в защите.
    • 35'
      Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 74%, Камбюр: 26%.
    • 34'
      Бангура Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Аякс контролирует мяч.
    • 33'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Тимбер Юррьен выиграл воздушное противоборство у Робертс Улдрикис.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 32'
      Блинд Дэйли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 30'
      Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 80%, Камбюр: 20%.
    • 30'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 29'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Камбюр начинает контратаку
    • Угловой
      28'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Тол Марко успешно блокирует удар.
    • 27'
      Тимбер Юррьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 77%, Камбюр: 23%.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Блинд Дэйли из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Камбюр начинает контратаку
    • 24'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Яспер тер Хейде из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Тол Марко успешно блокирует удар.
    • 23'
      Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 22'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Брей Майкл успешно блокирует удар.
    • 21'
      Альварес Эдсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Броббей Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 75%, Камбюр: 25%.
    • 20'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Робертс Улдрикис успешно блокирует удар.
    • 19'
      Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      19'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 18'
      Ремко Балк из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 18'
      Камбюр начинает контратаку
    • Угловой
      18'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
    • 17'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Бангура Алекс из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Брей Майкл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 15'
      Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 15'
      Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 76%, Камбюр: 24%.
    • 14'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Тадич Душан задерживает мяч рукой
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Брей Майкл должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Брей Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Робертс Улдрикис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Ван Вермескеркен Саи из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 85%, Камбюр: 15%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 9'
      Аякс контролирует мяч.
    • 8'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 7'
      Floris Smand из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 6'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 82%, Камбюр: 18%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 4'
      Альварес Эдсон из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 4'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Робертс Улдрикис из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Угелумба Кэлвин
    • 3'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Аякс 4:0 Камбюр онлайн

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