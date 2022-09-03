Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

83' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Камбюр

80' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Удар от ворот произведет Камбюр

77' Бергёйс Стивен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Фернандес Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Фернандес Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Тимбер Юррьен пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

68' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Отличный командный гол!

64' Девайн Ренш сделал ключевой пас для гола!

64' Угелумба Кэлвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Камбюр

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Камбюр

60' Тадич Душан не смог попасть в створ ударом издали

56' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Мамбимби Феликс . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Г О О О О Л - Девайн Ренш забивает с правой ноги!

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Классен Дэви . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Камбюр

51' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Аякс

50' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Камбюр

47' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс