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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Лехия Гданьск
0:0
Конец матча
Варта Познань
0'
40' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
43' Желтая карточка
Иванов Роберт
61' Желтая карточка
Гаёс Мацей
90'+6
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
79
Kacper
Sezonienko
28
Пайшау
Флавиу
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Варта Познань

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаёс Мацей 2 0.29
Пайшау Флавиу 2 (1) 0.29
Зволински Лукаш 1 0.14
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 3 0.38
Журавски Мачей 1 0.13
Шимонович Давид 1 0.13
Копчински Михал 1 (1) 0.13
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Гаёс Мацей 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Штек Давид 2 0
Малоча Марио 1 0
Куцяк Душан 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Конрадо 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 3 0
Зреляк Адам 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Купчак Матеуш 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Ракув 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
9. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
10. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
11. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
15. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
10. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Иванов Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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