Стадион: Энерга Гданьск
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаКубицки Ярослав
43' Желтая карточкаИванов Роберт
61' Желтая карточкаГаёс Мацей
90'+6
Ход матча
40'
43'
61'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Maciej Kalkowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лехия Гданьск
Варта Познань
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаёс Мацей
|2
|0.29
|Пайшау Флавиу
|2 (1)
|0.29
|Зволински Лукаш
|1
|0.14
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.38
|Журавски Мачей
|1
|0.13
|Шимонович Давид
|1
|0.13
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.13
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Малоча Марио
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Конрадо
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1
Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0
Варта Познань
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|15.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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