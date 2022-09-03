Стадион: MOL Arena
0'
29' Желтая карточкаЯношик Лукаш
42' Желтая карточкаЕржабек Михал
60' Желтая карточкаВашко Филип
72' Желтая карточкаКрстович Никола
1:0
83' ГолКрстович Никола
90' Желтая карточкаСанто Регё
90'+4
Ход матча
29'
42'
60'
72'
83'
1:0
90'
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
74
Санто
Регё
28
Котула
Юрай
13
Wisdom
Kanu
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
-
46 David Petrik
-
30 Brian Pena
-
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
ДАК
Земплин
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|6
|0.67
|Ammar Ramadan
|2
|0.22
|Веселовски Доминик
|1
|0.11
|Николаеску Йон
|1
|0.11
|Кальмар Жолт
|1
|0.11
|Кружляк Доминик
|1
|0.11
|Санто Регё
|1
|0.11
|Цыганик Андрей
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.33
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.22
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.22
|Brian Pena
|1
|0.11
|Wisdom Kanu
|1
|0.11
|Michael Ranko
|1
|0.11
|Ержабек Михал
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|3
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Вашко Филип
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
38%
1
6%
46-60
3
38%
6
38%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0
ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0
Земплин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4
Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|7
|1
|1
|23 - 7
|22
|2.
|Железярне Подбрезова
|9
|4
|5
|0
|15 - 8
|17
|3.
|Спартак Трнава
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|ДАК
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|5.
|Жилина
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|6.
|Ружомберок
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Тренчин
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Скалица
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|9
|3
|0
|6
|12 - 19
|9
|10.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|9
|0
|4
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|Жилина
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Скалица
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|12.
|Ружомберок
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|5.
|Спартак Трнава
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Тренчин
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|7.
|ДАК
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Скалица
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|9.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|10.
|Земплин
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
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