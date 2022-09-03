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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ДАК
1:0
Конец матча
Земплин
0'
29' Желтая карточка
Яношик Лукаш
42' Желтая карточка
Ержабек Михал
60' Желтая карточка
Вашко Филип
72' Желтая карточка
Крстович Никола
1:0
83' Гол
Крстович Никола
90' Желтая карточка
Санто Регё
90'+4
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
17
Андзуана
Иоан
20
Веселовски
Доминик
66
Качер
Мирослав
13
Кальмар
Жолт
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
27
Ammar
Ramadan
1
Сараз
Беньямин
28
Котула
Юрай
81
Ержабек
Михал
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
13
Wisdom
Kanu
17
Вашко
Филип
6
Слебодник
Тибор
9
Matus
Marcin
7
Да
Силва
Адлер
20
Яношик
Лукаш
ДАК
4-3-3
Земплин
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Земплин

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
СГА
5:0
С
5:0
С
1:1
СГА
5:0
СГА
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 6 0.67
Ammar Ramadan 2 0.22
Веселовски Доминик 1 0.11
Николаеску Йон 1 0.11
Кальмар Жолт 1 0.11
Кружляк Доминик 1 0.11
Санто Регё 1 0.11
Цыганик Андрей 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Силва Адлер 3 (1) 0.33
Matus Marcin 2 (1) 0.22
Жофчак Игор 2 (2) 0.22
Brian Pena 1 0.11
Wisdom Kanu 1 0.11
Michael Ranko 1 0.11
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 3 0
Крстович Никола 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Санто Регё 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 3 0
Мендес Алехандро 2 0
Matus Marcin 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Да Силва Адлер 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Michael Ranko 1 0
Вашко Филип 1 0
Кожухарь Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
38%
1
6%
46-60
3
38%
6
38%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0
ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0
Земплин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1 Земплин - Спартак Трнава 0:4
Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 7 1 1 23 - 7 22
2. Железярне Подбрезова 9 4 5 0 15 - 8 17
3. Спартак Трнава 8 4 3 1 15 - 7 15
4. ДАК 9 4 3 2 13 - 8 15
5. Жилина 9 3 3 3 11 - 9 12
6. Ружомберок 8 2 5 1 10 - 8 11
7. Тренчин 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Скалица 9 2 4 3 8 - 12 10
9. Дукла Банска-Бистрица 9 3 0 6 12 - 19 9
10. Земплин 9 2 2 5 10 - 17 8
11. Злате Моравце 9 1 4 4 8 - 15 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 6 11
4. Жилина 5 3 1 1 8 - 3 10
5. Железярне Подбрезова 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Скалица 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Тренчин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Злате Моравце 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 11 3
12. Ружомберок 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
2. Слован Братислава 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 6 2 0 4 6 - 13 6
5. Спартак Трнава 2 1 1 0 5 - 1 4
6. Тренчин 5 1 1 3 2 - 8 4
7. ДАК 4 0 3 1 3 - 5 3
8. Скалица 4 0 2 2 3 - 8 2
9. Жилина 4 0 2 2 3 - 6 2
10. Земплин 5 0 1 4 4 - 11 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 1 3 3 - 6 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Ержабек Михал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Яношик Лукаш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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