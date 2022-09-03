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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Сталь Мелец
2:0
Конец матча
Шлёнск
0'
1:0
24' Гол
Said Hamulic
37' Желтая карточка
Fabian Hiszpanski
2:0
69' Гол в свои ворота
Хиек Хавьер
82' Желтая карточка
Матрас Матеуш
89' Желтая карточка
Янасик Патрик
90'+4
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
59
Ващук
Богдан
99
Said
Hamulic
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
23
Гарсия
Виктор
III
17
Шварц
Петр
16
Хиек
Хавьер
27
Кончковски
Мартин
33
Лыщаш
Адриан
15
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Сталь Мелец
5-3-2
Шлёнск
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Шлёнск

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.5
Said Hamulic 3 0.38
Piotr Wlazlo 2 0.25
Касперкевич Аркадиуш 1 0.13
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Гербовски Фридерик 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.13
Экспозито Эрик 1 (1) 0.13
Гретарссон Даниэль 1 0.13
Лыщаш Адриан 1 0.13
Замора Джон 1 0.13
Ястржембски Деннис 1 0.13
Гарсия Виктор III 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Замора Джон 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Ракув 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
9. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
10. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
11. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
15. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
10. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Fabian Hiszpanski получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Said Hamulic бьет в цель!
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