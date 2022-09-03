Стадион: Stadion Stali Mielec
2:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолSaid Hamulic
37' Желтая карточкаFabian Hiszpanski
2:0
69' Гол в свои воротаХиек Хавьер
82' Желтая карточкаМатрас Матеуш
89' Желтая карточкаЯнасик Патрик
90'+4
Ход матча
24'
69'
2:0
82'
89'
18
Piotr
Wlazlo
59
Ващук
Богдан
99
Said
Hamulic
17
Шварц
Петр
16
Хиек
Хавьер
33
Лыщаш
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданНападающий
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
-
15 David Poreba
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Сталь Мелец
Шлёнск
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.5
|Said Hamulic
|3
|0.38
|Piotr Wlazlo
|2
|0.25
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.13
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Гербовски Фридерик
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.13
|Экспозито Эрик
|1 (1)
|0.13
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.13
|Лыщаш Адриан
|1
|0.13
|Замора Джон
|1
|0.13
|Ястржембски Деннис
|1
|0.13
|Гарсия Виктор III
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Fabian Hiszpanski
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1
Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|15.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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