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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Краковия
3:0
Конец матча
Ракув
0'
19' Желтая карточка
Кун Патрик
27' Желтая карточка
Арсенич Зоран
1:0
28' Гол
Коноплянка Евгений
2:0
32' Гол
Ракочи Михал
3:0
49' Гол
Ракочи Михал
80' Желтая карточка
Берггрен Густав
90' Желтая карточка
Takuto Oshima
90'+4
23
Немчикски
Карол
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
3
Сиплак
Михал
10
Коноплянка
Евгений
71
Patryk
Makuch
11
Ракочи
Михал
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
17
Вдовяк
Матеуш
66
Папаниколау
Яннис
55
Чиж
Шимон
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
99
Пясецки
Фабиан
30
Кочергин
Владислав
Краковия
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Ракув

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.5
Patryk Makuch 2 (1) 0.25
Хебо Матиас 1 0.13
Коноплянка Евгений 1 0.13
Кялльман Беньямин 1 0.13
Лосаж Флорьян 1 0.13
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 2 0.29
Вдовяк Матеуш 2 0.29
Пясецки Фабиан 2 0.29
Гутковский Владислав 1 0.14
Кочергин Владислав 1 0.14
Сореску Деян 1 0.14
Иви Лопес 1 (1) 0.14
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Югас Якуб 2 0
Сиплак Михал 2 0
Takuto Oshima 2 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Мишор Якуб 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 4 0
Арсенич Зоран 3 0
Кун Патрик 2 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Берггрен Густав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
30%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1
Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
4. Погонь Щецин 7 4 1 2 11 - 7 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
7. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
10. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
11. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
15. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
10. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
13. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Погонь Щецин 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
17. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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