Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0'
19' Желтая карточкаКун Патрик
27' Желтая карточкаАрсенич Зоран
1:0
28' ГолКоноплянка Евгений
2:0
32' ГолРакочи Михал
3:0
49' ГолРакочи Михал
80' Желтая карточкаБерггрен Густав
90' Желтая карточкаTakuto Oshima
90'+4
Ход матча
19'
27'
28'
32'
2:0
46'
49'
3:0
56'
80'
90'
88
Родин
Матай
11
Ракочи
Михал
55
Чиж
Шимон
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Краковия
Ракув
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.5
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.25
|Хебо Матиас
|1
|0.13
|Коноплянка Евгений
|1
|0.13
|Кялльман Беньямин
|1
|0.13
|Лосаж Флорьян
|1
|0.13
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|2
|0.29
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.29
|Пясецки Фабиан
|2
|0.29
|Гутковский Владислав
|1
|0.14
|Кочергин Владислав
|1
|0.14
|Сореску Деян
|1
|0.14
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.14
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Арсенич Зоран
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
30%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Ракув
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1
Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|15.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|13.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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