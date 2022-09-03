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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
1:1
Второй тайм: 86'
Базель
0'
1:0
17' Гол
Стожилкович Филип
19' Желтая карточка
Бальтазар
49' Желтая карточка
Ланг Михаэль
1:1
55' Гол
Бургер Ваутер
62' Желтая карточка
Бургер Ваутер
79' Желтая карточка
Лаванши Нума

Ход матча

17'
Стожилкович Филип
(Поа Денис)
1:0
19'
Бальтазар
 
46'
 
Диуф Энди
Zeki Amdouni
49'
 
Ланг Михаэль
55'
1:1
Бургер Ваутер
(Фрай Фабиан)
62'
 
Бургер Ваутер
65'
Балотелли Марио
Стожилкович Филип
 
71'
 
Салаи Адам
Зачири Анди
71'
 
Малес Дариан
Миллар Лиам
79'
Лаванши Нума
 
80'
 
Огюстен Жан-Кевин
Бургер Ваутер
80'
Буа Кевин
Шуареф Ильяс
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Базель
3.25
3.68
3.45
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
Сьон
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Базель

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.3%
100%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
84.6%
11 побед 11 ничьих 0 побед

51 матч

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 40 побед

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 28 побед

Второй тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 31 победа

64 матча

10.9%
26.6%
62.5%
7 побед 17 ничьих 40 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
12 побед 24 ничьи 28 побед

Второй тайм

17.2%
34.4%
48.4%
11 побед 22 ничьи 31 победа

История матчей

С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 3 0.43
Итаитинга 2 0.29
Поа Денис 1 0.14
Кавар Димитри 1 0.14
Шмид Йоэль 1 0.14
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Араз Муса 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 2 0.33
Бургер Ваутер 2 0.33
Малес Дариан 1 0.17
Zeki Amdouni 1 0.17
Ндой Дан 1 0.17
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Ланг Михаэль 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 2 1
Лаванши Нума 2 0
Бальтазар 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Сио Жованни 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Араз Муса 1 0
Поа Денис 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 3 0
Ндой Дан 3 0
Джака Таулант 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3
Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0
Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
5. Сьон 1:1 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Базель 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
8. Лугано 6 2 0 4 12 - 11 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 6 0 2 4 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Сьон 1:1 4 0 3 1 3 - 6 3
7. Базель 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Сьон 1:1 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Базель 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
8. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Сьон
    Ничья
    Базель
    3.25
    3.68
    3.45
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    Где смотреть матч Сьон 1:1 Базель онлайн

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