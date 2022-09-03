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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
2:1
Конец матча
Базель
0'
1:0
17' Гол
Стожилкович Филип
19' Желтая карточка
Бальтазар
49' Желтая карточка
Ланг Михаэль
1:1
55' Гол
Бургер Ваутер
62' Желтая карточка
Бургер Ваутер
79' Желтая карточка
Лаванши Нума
87' Желтая карточка
Комас Арнау
2:1
89' Гол
Сио Жованни
90' Желтая карточка
Буа Кевин
90' Желтая карточка
Балотелли Марио
90'+5

Ход матча

17'
Стожилкович Филип
(Поа Денис)
1:0
19'
Бальтазар
 
46'
 
Диуф Энди
Zeki Amdouni
49'
 
Ланг Михаэль
55'
1:1
Бургер Ваутер
(Фрай Фабиан)
62'
 
Бургер Ваутер
65'
Балотелли Марио
Стожилкович Филип
 
71'
 
Салаи Адам
Зачири Анди
71'
 
Малес Дариан
Миллар Лиам
79'
Лаванши Нума
 
79'
Сио Жованни
Итаитинга
 
79'
 
Огюстен Жан-Кевин
Бургер Ваутер
79'
Буа Кевин
Шуареф Ильяс
 
87'
 
Комас Арнау
89'
Сио Жованни
(Буа Кевин)
2:1
90'
Буа Кевин
 
90'
Шмид Йоэль
Бальтазар
 
90'
Балотелли Марио
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
9
Шуареф
Ильяс
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
17
Зачири
Анди
Сьон
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Базель

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.3%
100%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
84.6%
11 побед 11 ничьих 0 побед

51 матч

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 40 побед

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 28 побед

Второй тайм

21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 31 победа

64 матча

10.9%
26.6%
62.5%
7 побед 17 ничьих 40 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
12 побед 24 ничьи 28 побед

Второй тайм

17.2%
34.4%
48.4%
11 побед 22 ничьи 31 победа

История матчей

С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 3 0.43
Итаитинга 2 0.29
Поа Денис 1 0.14
Сио Жованни 1 0.14
Кавар Димитри 1 0.14
Шмид Йоэль 1 0.14
Буа Кевин 0 0
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Араз Муса 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 2 0.33
Бургер Ваутер 2 0.33
Малес Дариан 1 0.17
Zeki Amdouni 1 0.17
Ндой Дан 1 0.17
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Ланг Михаэль 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 2 1
Лаванши Нума 2 0
Бальтазар 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Балотелли Марио 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Сио Жованни 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Араз Муса 1 0
Поа Денис 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 3 0
Ндой Дан 3 0
Джака Таулант 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Комас Арнау 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3
Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0
Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
3. Серветт 6 3 2 1 6 - 5 11
4. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
5. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
8. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      49'
      Ланг Михаэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Zeki Amdouni уходит с поля. Диуф Энди выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Бальтазар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 2:1 Базель онлайн

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