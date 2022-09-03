Стадион: Турбийон
0'
1:0
17' ГолСтожилкович Филип
19' Желтая карточкаБальтазар
49' Желтая карточкаЛанг Михаэль
1:1
55' ГолБургер Ваутер
62' Желтая карточкаБургер Ваутер
79' Желтая карточкаЛаванши Нума
87' Желтая карточкаКомас Арнау
2:1
89' ГолСио Жованни
90' Желтая карточкаБуа Кевин
90' Желтая карточкаБалотелли Марио
90'+5
Ход матча
17'
1:0
19'
49'
55'
1:1
62'
79'
79'
87'
89'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Frei
История личных встреч
Сьон
Базель
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.3%
100%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
84.6%
11 побед 11 ничьих 0 побед
51 матч
21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 40 побед
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 28 побед
Второй тайм
21.6%
78.4%
0 побед 11 ничьих 31 победа
64 матча
10.9%
26.6%
62.5%
7 побед 17 ничьих 40 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
12 побед 24 ничьи 28 побед
Второй тайм
17.2%
34.4%
48.4%
11 побед 22 ничьи 31 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|3
|0.43
|Итаитинга
|2
|0.29
|Поа Денис
|1
|0.14
|Сио Жованни
|1
|0.14
|Кавар Димитри
|1
|0.14
|Шмид Йоэль
|1
|0.14
|Буа Кевин
|0
|0
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|2
|0.33
|Бургер Ваутер
|2
|0.33
|Малес Дариан
|1
|0.17
|Zeki Amdouni
|1
|0.17
|Ндой Дан
|1
|0.17
|Джака Таулант
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|2
|1
|Лаванши Нума
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сио Жованни
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Поа Денис
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
4
57%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3
Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0
Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|4.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|7.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Винтертур
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|10.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|8.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу