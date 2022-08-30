Стадион: Гролс Весте
История личных встреч
Твенте
ПСВ
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед
29 матчей
17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|2
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.25
|Бренет Джошуа
|1
|0.25
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.25
|Стейн Сем
|1
|0.25
|Цолис Христос
|1
|0.25
|Клеонизе Денильо
|1
|0.25
|Смал Гийс
|0
|0
|Влап Михел
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|6 (1)
|1.5
|Симонс Хави
|6
|1.5
|Веерман Йоэй
|2
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.5
|Бакайоко Жоан
|2
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|Обиспо Армандо
|1
|0.25
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
1
11%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
3
15%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
4
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|22 - 5
|12
|2.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Твенте
|4
|3
|0
|1
|8 - 1
|9
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|13.
|Волендам
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|9.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
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