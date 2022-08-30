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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Твенте
 
Позже
ПСВ

История личных встреч

Твенте
ПСВ

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед

29 матчей

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 2 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.25
Бренет Джошуа 1 0.25
Мисиджан Вирджил 1 0.25
Стейн Сем 1 0.25
Цолис Христос 1 0.25
Клеонизе Денильо 1 0.25
Смал Гийс 0 0
Влап Михел 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 1.5
Симонс Хави 6 1.5
Веерман Йоэй 2 0.5
Сангаре Ибрахим 2 0.5
Бакайоко Жоан 2 0.5
Де Йонг Люк 1 0.25
Обиспо Армандо 1 0.25
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
3
15%
1-15
1
13%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 22 - 5 12
2. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
3. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Твенте 4 3 0 1 8 - 1 9
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
10. Камбюр 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
13. Волендам 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Твенте 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
4. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
9. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
14. Волендам 2 0 1 1 3 - 9 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 18 часов 17 минут.

    Главный судья: Маккили Дэнни

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    • Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    ПСВ
    3.80
    4.08
    3.65
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