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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 9711
Гоу Эхед Иглс
3:4
Конец матча
Фейеноорд
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Волемарк Патрик
2:0
13' Гол
Лидберг Исак
2:1
24' Гол
Перейра Данило
2:2
42' Гол
Перейра Данило
2:3
56' Гол
Дилросун Джавайро
2:4
79' Гол
Шиманьски Себастиан
3:4
90' Гол
Эдвардсен Оливер
90'+8
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Бьоркан
Фредерик
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
10
Кекчю
Оркун
23
Волемарк
Патрик
9
Перейра
Данило
II
11
Дилросун
Джавайро
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 2 0.4
Эдвардсен Оливер 2 0.4
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 5 (1) 1
Шиманьски Себастиан 2 0.4
Дилросун Джавайро 2 0.4
Волемарк Патрик 1 0.2
Хименес Сантьяго Томас 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Расмуссен Якоб 1 0.2
Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
60%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
4
27%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
4. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
5. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
9. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
11. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
12. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
15. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
5. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Фейеноорд владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9711 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 36%, Фейеноорд: 64%.
  • 97'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.
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