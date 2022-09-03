Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Patrik Waalemark не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

45' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Кекчю Оркун бьет со штрафного в створ, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Patrik Waalemark сделал результативную передачу.

42' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Оооо... вот это был удар! Patrik Waalemark должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

34' Перейра Данило II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

31' Ромменс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' Оооо... вот это был удар! Идзес Джей должен был забить с этой позиции.

25' Забив гол, Фейеноорд сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

24' Patrik Waalemark сделал результативную передачу.

24' Г О О О О Л - Перейра Данило II правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

24' Patrik Waalemark создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Траунер Гернот нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

23' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Шиманьски Себастиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дилросун Джавайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Patrik Waalemark не смог попасть в створ ударом издали

12' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бьоркан Фредерик из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Patrik Waalemark уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля