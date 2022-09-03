Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9711
3:4
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаВолемарк Патрик
2:0
13' ГолЛидберг Исак
2:1
24' ГолПерейра Данило
2:2
42' ГолПерейра Данило
2:3
56' ГолДилросун Джавайро
2:4
79' ГолШиманьски Себастиан
3:4
90' ГолЭдвардсен Оливер
90'+8
Ход матча
3'
1:0
13'
2:0
24'
42'
56'
79'
90'
3:4
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 11
-
6 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
26
Баккер
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
-
-
28 Pim Saathof
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Igor Paixao
-
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|2
|0.4
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.4
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|5 (1)
|1
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.4
|Дилросун Джавайро
|2
|0.4
|Волемарк Патрик
|1
|0.2
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.2
|Расмуссен Якоб
|1
|0.2
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.2
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
60%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
40%
4
27%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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