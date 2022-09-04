Стадион: Мандемейкерс
1:2
Первый тайм: 44'
Ход матча
15'
0:1
38'
1:1
43'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
21
Аюб
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Эксельсиор
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0.4
|Йозефзон Флориан
|1
|0.2
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.2
|Адевойе Шоун
|1
|0.2
|Лобете Хулен
|1
|0.2
|Крамер Михил
|0
|0
|Лутонда Тьерри
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хархаух Реда
|2
|0.4
|Бас Юлиан
|2
|0.4
|Хореман Сибе
|1
|0.2
|Азаркан Маруан
|1
|0.2
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.2
|Чу-А-Он Натан
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
3
50%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|4.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Эксельсиор
|2:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 12
|9
|7.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|8.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|15.
|Ваалвейк
|1:2
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Ваалвейк
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|Эксельсиор
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ваалвейк
|1:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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