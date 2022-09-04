34' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Леливелд Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удар от ворот произведет Эксельсиор

30' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

28' Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Ваалвейк

27' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Nathan Tjoe-A-On сделал результативную передачу.

15' Г О О О О Л - Бас Юлиан забивает с правой ноги!

14' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Крамер Михил

11' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ньивпорт Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Эксельсиор

7' Оооо... вот это был удар! Крамер Михил должен был забить с этой позиции.

7' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Азаркан Маруан получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эксельсиор начинает с центра поля