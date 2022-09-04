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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Ваалвейк
1:2
Первый тайм: 44'
Эксельсиор
0'
0:1
15' Гол
Бас Юлиан
1:1
38' Гол
Адевойе Шоун
1:2
43' Гол
Эль-Яакуби Редуан

Ход матча

6'
 
Бас Юлиан
Азаркан Маруан
15'
0:1
Бас Юлиан
(Чу-А-Он Натан)
38'
Адевойе Шоун
(Йозефзон Флориан)
1:1
43'
1:2
Эль-Яакуби Редуан
(Бас Юлиан)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Эксельсиор
3.00
4.30
4.60
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
Ваалвейк
5-3-2
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Эксельсиор

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПДПОЭ
1:1
ПДПОЭ
2:1
ТМК
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГГД
1:1
ЭГГД
1:2
ВД(GD
0:5
ВД(GD
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 2 0.4
Йозефзон Флориан 1 0.2
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.2
Адевойе Шоун 1 0.2
Лобете Хулен 1 0.2
Крамер Михил 0 0
Лутонда Тьерри 0 0
Вруг Патрик 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хархаух Реда 2 0.4
Бас Юлиан 2 0.4
Хореман Сибе 1 0.2
Азаркан Маруан 1 0.2
Гаудмейн Кензо 1 0.2
Чу-А-Он Натан 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 2 0
Крамер Михил 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
3
50%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
4. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
5. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Эксельсиор 2:1 5 3 0 2 8 - 12 9
7. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
8. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
11. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
12. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
15. Ваалвейк 1:2 5 0 3 2 6 - 8 3
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
5. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2:1 2 1 0 1 4 - 7 3
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Ваалвейк 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. Эксельсиор 2:1 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
10. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ваалвейк 1:2 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Ваалвейк
    Ничья
    Эксельсиор
    3.00
    4.30
    4.60
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