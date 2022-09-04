ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Крамер Михил бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

85' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

84' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ван ден Бёйс Дарио бьет со штрафного в створ, но Stijn van Gassel держит все под контролем

81' Эйгенрам Йосуа тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

80' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Хорошую попытку сделал Яссин Оукили. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Хорошую попытку сделал Лобете Хулен . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Бакари Саид из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Крамер Михил выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

77' Удар от ворот произведет Ваалвейк

77' Матч возобновлен

77' Бель-Хассани Иллиас получил травму и заменен. Яссин Оукили выходит на поле.

77' Бель-Хассани Иллиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Кензо Гудмийн не смог попасть в створ ударом издали

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

74' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Эксельсиор

74' Шанс! Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо

72' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Адевойе Шоун выиграл воздушное противоборство у Кензо Гудмийн.

70' Удар от ворот произведет Эксельсиор

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

69' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Крамер Михил

66' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.

64' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Ваалвейк

63' Redouan El Yaakoubi оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Аюб Яссин из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Судья свистит. Ван ден Бёйс Дарио атаковал сзади соперника. Это Кензо Гудмийн заработал своей команде штрафной

60' Г О О О О Л - Лутонда Тьерри забивает с левой ноги!

60' Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Ваалвейк

59' Удар от ворот произведет Эксельсиор

59' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Удар от ворот произведет Ваалвейк

57' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Nathan Tjoe-A-On на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Ваалвейк

55' Удар от ворот произведет Эксельсиор

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Эксельсиор

53' Крамер Михил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Клемент Пелле забивает с правой ноги!

50' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Эксельсиор

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля