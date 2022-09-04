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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 4332
Ваалвейк
5:2
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
15' Гол
Бас Юлиан
1:1
38' Гол
Адевойе Шоун
1:2
43' Гол
Эль-Яакуби Редуан
45' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
2:2
50' Гол
Клемент Пелле
3:2
60' Гол
Лутонда Тьерри
4:2
80' Гол
Анита Вурнон
81' Желтая карточка
Эйгенрам Йосуа
5:2
90' Гол
Крамер Михил
90'+5
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
Ваалвейк
5-3-2
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Эксельсиор

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПДПОЭ
1:1
ПДПОЭ
2:1
ТМК
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
ЭГГД
1:1
ЭГГД
1:2
ВД(GD
0:5
ВД(GD
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 2 0.4
Йозефзон Флориан 1 0.2
Лобете Хулен 1 0.2
Крамер Михил 1 0.2
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.2
Лутонда Тьерри 1 0.2
Анита Вурнон 1 0.2
Клемент Пелле 1 0.2
Адевойе Шоун 1 0.2
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.4
Хархаух Реда 2 0.4
Хореман Сибе 1 0.2
Азаркан Маруан 1 0.2
Эль-Яакуби Редуан 1 0.2
Гаудмейн Кензо 1 0.2
Чу-А-Он Натан 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 2 0
Yassin Oukili 2 0
Крамер Михил 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хореман Сибе 1 0
Бас Юлиан 1 0
Дриауех Каухайб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
3
38%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2
Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2
Эксельсиор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Телстар 1:4 Алмере Сити - Эксельсиор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 2:0 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 0:0 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
12. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эммен 0:2 5 1 1 3 5 - 13 4
15. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эммен 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 95'
    Ваалвейк заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4332 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 60%, Эксельсиор: 40%.
  • 94'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 93'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 92'
    Крамер Михил сделал ключевой пас для гола!
  • 91'
    Кензо Гудмийн ошибается в защите.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Лобете Хулен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    ГОООООЛ - Крамер Михил Ваалвейк забивает ударом головой
  • 91'
    Лобете Хулен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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