Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
0'
1:0
8' ГолМану Брайдон
19' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
69' Желтая карточкаОкугава Масая
Ход матча
8'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
11
Кемпе
Тобиас
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
10 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Scherning
История личных встреч
Дармштадт
Арминия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ману Брайдон
|3
|0.43
|Титц Филлип
|3
|0.43
|Мелем Марвин
|2
|0.29
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.14
|Ронштадт Франк
|1
|0.14
|Пфайффер Патрик
|1
|0.14
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.14
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|2
|0.29
|Хак Робин
|2
|0.29
|Хюсинг Оливер
|1
|0.14
|Серра Янни
|1
|0.14
|Ласм Бриан
|1
|0.14
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|5
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Мюллер Янник
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Хак Робин
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1
Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Арминия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1
Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Дармштадт
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Гамбург
|7
|5
|0
|2
|9 - 3
|15
|4.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Ганновер 96
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|0:1
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Дармштадт
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Ганновер 96
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зандхаузен
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ганза
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Арминия
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Ганновер 96
|1:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Арминия
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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