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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 13860
Дармштадт
1:1
Конец матча
Арминия
0'
1:0
8' Гол
Ману Брайдон
19' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
69' Желтая карточка
Окугава Масая
1:1
90' Гол
Хак Робин
90' Желтая карточка
Хак Робин
90'+7
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
23
Гьясула
Клаус
4
Циммерман
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
17
Ронштадт
Франк
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
13
Лепиница
Иван
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
Дармштадт
3-4-1-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Арминия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
4:3
2БПМ
2:4
2БПМ
1:3
Б3
0:0
Б3
1:3
Б3
3:2
Б3
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ману Брайдон 3 0.43
Титц Филлип 3 0.43
Мелем Марвин 2 0.29
Кемпе Тобиас 1 (1) 0.14
Ронштадт Франк 1 0.14
Пфайффер Патрик 1 0.14
Вильхельмссон Оскар 1 0.14
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 3 0.43
Окугава Масая 2 0.29
Хюсинг Оливер 1 0.14
Серра Янни 1 0.14
Ласм Бриан 1 0.14
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 5 0
Гьясула Клаус 2 1
Пфайффер Патрик 1 1
Мюллер Янник 2 0
Титц Филлип 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ману Брайдон 1 0
Варминг Магнус 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Окугава Масая 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
3
33%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
5
42%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1
Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Арминия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1
Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Гамбург 7 5 0 2 9 - 3 15
3. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
14. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 4 0 2 2 4 - 6 2
15. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Василиадис Себастиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Ману Брайдон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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