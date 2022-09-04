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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганза
0:1
Второй тайм: 72'
Ганновер 96
0'
14' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
39' Желтая карточка
Dennis Dressel
0:1
41' Пенальти
Бейер Максимилиан
58' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик

Ход матча

14'
Ингельссон Сванте
 
39'
Dennis Dressel
 
41'
0:1
Бейер Максимилиан
58'
Ван Дронгелен Рик
 
65'
Шумахер Кевин
Лукоки Андерсон
 
65'
 
Безушков Макс
Nicolo Tresoldi

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Ганновер 96
8.64
4.21
2.65
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
5
Ван
Дронгелен
Рик
7
Найдхарт
Нико
21
Лукоки
Андерсон
19
Прёгер
Кай
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
22
Хинтерзеер
Лукас
18
Ферхук
Йон
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
Ганза
3-5-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Ганновер 96

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:3
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 2 0.29
Ферхук Йон 1 0.14
Россбах Дамиан 1 0.14
Шумахер Кевин 1 0.14
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 3 0.43
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.43
Тойхерт Седрик 2 0.29
Кён Деррик 1 0.14
Крайнц Лука 1 0.14
Муроя Сэй 1 0.14
Керк Себастьян 1 (1) 0.14
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Россбах Дамиан 3 0
Ферхук Йон 2 0
Лукас Фрёде 2 0
Dennis Dressel 2 0
Найдхарт Нико 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Крайнц Лука 2 0
Нойман Фил 2 0
Кён Деррик 2 0
Бёрнер Юлиан 1 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
25%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
20%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Дармштадт 1:0 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Гамбург 7 5 0 2 9 - 3 15
4. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Ганновер 96 1:0 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Кайзерслаутерн 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 0:1 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 0:0 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 0:1 7 1 1 5 7 - 12 4
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 1:0 4 3 1 0 9 - 3 10
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Ганновер 96 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зандхаузен 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Кайзерслаутерн 0:0 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
12. Ганза 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
14. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Арминия 0:1 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Дармштадт 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Ганновер 96 1:0 4 2 0 2 8 - 6 6
5. Кайзерслаутерн 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 0:1 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Арминия 0:1 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зандхаузен 0:0 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бейер Максимилиан из команды Ганновер 96 забивает с точки!
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Ганновер 96
8.64
4.21
2.65
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