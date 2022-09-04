Стадион: Ostseestadion Зрители: 24500
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
39' Желтая карточкаDennis Dressel
0:1
41' ПенальтиБейер Максимилиан
58' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
72' Желтая карточкаФерхук Йон
86' Желтая карточкаКрайнц Лука
87' Желтая карточкаТойхерт Седрик
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
39'
41'
72'
86'
87'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасПолузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Ганза
Ганновер 96
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|2
|0.29
|Ферхук Йон
|1
|0.14
|Россбах Дамиан
|1
|0.14
|Шумахер Кевин
|1
|0.14
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|3
|0.43
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.43
|Тойхерт Седрик
|2
|0.29
|Кён Деррик
|1
|0.14
|Крайнц Лука
|1
|0.14
|Муроя Сэй
|1
|0.14
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.14
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Лукас Фрёде
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Найдхарт Нико
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Крайнц Лука
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Бёрнер Юлиан
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
20%
2
15%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|5
|1
|1
|21 - 8
|16
|2.
|Гамбург
|7
|5
|0
|2
|9 - 3
|15
|3.
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|8.
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|10.
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|11.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Арминия
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|17.
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|18.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Фортуна
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Хольштайн Киль
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Зандхаузен
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|12.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|14.
|Айнтрахт Бр
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Арминия
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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