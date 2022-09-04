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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 24500
Ганза
0:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
14' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
39' Желтая карточка
Dennis Dressel
0:1
41' Пенальти
Бейер Максимилиан
58' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
72' Желтая карточка
Ферхук Йон
86' Желтая карточка
Крайнц Лука
87' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
90'+5
0:1. Гол с пенальти Максимилиана...

Ход матча

14'
Ингельссон Сванте
 
39'
Dennis Dressel
 
41'
0:1
Бейер Максимилиан
58'
Ван Дронгелен Рик
 
65'
Шумахер Кевин
Лукоки Андерсон
 
65'
 
Безушков Макс
Nicolo Tresoldi
72'
Ферхук Йон
 
73'
 
Шауб Луис
Enzo Leopold
78'
Манси Ридж
Хинтерзеер Лукас
 
78'
Шретер Моррис
Ингельссон Сванте
 
78'
Тилль Себастьян
Прёгер Кай
 
84'
 
Тойхерт Седрик
Бейер Максимилиан
86'
 
Крайнц Лука
87'
 
Тойхерт Седрик

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
5
Ван
Дронгелен
Рик
7
Найдхарт
Нико
21
Лукоки
Андерсон
19
Прёгер
Кай
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
22
Хинтерзеер
Лукас
18
Ферхук
Йон
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
16
Нильсен
Ховард
23
Nicolo
Tresoldi
14
Бейер
Максимилиан
Ганза
3-5-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Ганза
Ганновер 96

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:3
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 2 0.29
Ферхук Йон 1 0.14
Россбах Дамиан 1 0.14
Шумахер Кевин 1 0.14
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 3 0.43
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.43
Тойхерт Седрик 2 0.29
Кён Деррик 1 0.14
Крайнц Лука 1 0.14
Муроя Сэй 1 0.14
Керк Себастьян 1 (1) 0.14
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Лукас Фрёде 2 0
Dennis Dressel 2 0
Найдхарт Нико 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 4 0
Крайнц Лука 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Нойман Фил 2 0
Кён Деррик 2 0
Бёрнер Юлиан 1 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
2
22%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
20%
2
15%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1
Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 5 1 1 21 - 8 16
2. Гамбург 7 5 0 2 9 - 3 15
3. Хайденхайм 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Дармштадт 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Ганновер 96 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Кайзерслаутерн 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Хольштайн Киль 7 3 3 1 12 - 12 12
8. Фортуна 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Карлсруэ 7 3 1 3 14 - 12 10
10. Санкт-Паули 7 2 3 2 13 - 12 9
11. Ганза 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Ян 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Нюрнберг 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Зандхаузен 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Арминия 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Гройтер Фюрт 7 0 4 3 9 - 14 4
17. Магдебург 7 1 1 5 9 - 18 4
18. Айнтрахт Бр 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Хольштайн Киль 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Санкт-Паули 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Ганновер 96 3 2 1 0 5 - 3 7
8. Зандхаузен 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 8 - 7 7
10. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
11. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
12. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
13. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
14. Айнтрахт Бр 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Нюрнберг 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Хайденхайм 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Ганновер 96 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Карлсруэ 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ганза 3 1 0 2 1 - 6 3
14. Арминия 4 0 2 2 4 - 6 2
15. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бейер Максимилиан из команды Ганновер 96 забивает с точки!
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