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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Люцерн
0:1
Первый тайм: 45+'
Серветт
0'
0:1
29' Гол
Конья Тимоте
41' Желтая карточка
Дулин Давид

Ход матча

29'
0:1
Конья Тимоте
41'
 
Дулин Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
6.01
4.08
3.24
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
7
Майер
Макс
16
Кадак
Якуб
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
Люцерн
4-1-2-1-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Серветт

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 2 0.33
Белоко Стефан 1 0.17
Бурч Марко 1 0.17
Дорн Пиус 1 0.17
Шадер Софьян 1 0.17
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Абубакар-Анкра Асума 0 0
Ташар Варол 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.14
Стеванович Мирослав 1 0.14
Валь Тео 1 0.14
Конья Тимоте 1 0.14
Антунес Алексис 1 0.14
Фофана Бубакар II 1 0.14
Флюке Патрик 1 (1) 0.14
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Дрэгер Мохамед 1 1
Симани Денис 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 0
Конья Тимоте 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Валь Тео 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0
Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 16 - 2 14
2. Серветт 1:0 7 4 2 1 7 - 5 14
3. Санкт-Галлен 6 4 0 2 13 - 7 12
4. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Грасcхоппер 6 2 3 1 10 - 10 9
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 0:1 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 6 0 2 4 4 - 14 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 1:0 4 1 2 1 2 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 0:1 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Серветт
6.01
4.08
3.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:1 Серветт онлайн

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