Стадион: Свисспорарена
Ход матча
29'
0:1
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
33
Leny
Meyer
16
Кадак
Якуб
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
21 Baba Souare
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Люцерн
Серветт
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соргич Деян
|2
|0.33
|Белоко Стефан
|1
|0.17
|Бурч Марко
|1
|0.17
|Дорн Пиус
|1
|0.17
|Шадер Софьян
|1
|0.17
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.14
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|Валь Тео
|1
|0.14
|Конья Тимоте
|1
|0.14
|Антунес Алексис
|1
|0.14
|Фофана Бубакар II
|1
|0.14
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.14
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|1
|Симани Денис
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|3
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Валь Тео
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0
Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|16 - 2
|14
|2.
|Серветт
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|4.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Грасcхоппер
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|7.
|Люцерн
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Винтертур
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|10.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Серветт
|1:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|5.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Люцерн
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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