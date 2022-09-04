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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Люцерн
0:2
Конец матча
Серветт
0'
0:1
29' Гол
Конья Тимоте
41' Желтая карточка
Дулин Давид
52' Желтая карточка
Роделен Ронни
81' Желтая карточка
Флюке Патрик
85' Желтая карточка
Клиши Гаэль
0:2
90' Гол
Кривелли Энцо
90' Желтая карточка
Симани Денис
90' Красная карточка
Симани Денис
90'+7

Ход матча

29'
0:1
Конья Тимоте
(Роделен Ронни)
41'
 
Дулин Давид
52'
 
Роделен Ронни
61'
Ардаис Хоакин
Кадак Якуб
 
68'
Бека Исмаил
Leny Meyer
 
70'
 
Кутеса Дерек
Антунес Алексис
70'
 
Кривелли Энцо
Роделен Ронни
78'
 
Валь Тео
Конья Тимоте
81'
 
Флюке Патрик
84'
Кампо Самуэле
Майер Макс
 
84'
Эмини Лорик
Гентнер Кристиан
 
85'
 
Клиши Гаэль
89'
 
Фофана Бубакар
Флюке Патрик
90'
 
Baba Souare
Дулин Давид
90'
0:2
Кривелли Энцо
(Кутеса Дерек)
90'
Симани Денис
 
90'
Симани Денис
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
7
Майер
Макс
16
Кадак
Якуб
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
7
Флюке
Патрик
Люцерн
4-1-2-1-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Серветт

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соргич Деян 2 0.33
Белоко Стефан 1 0.17
Бурч Марко 1 0.17
Дорн Пиус 1 0.17
Шадер Софьян 1 0.17
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Абубакар-Анкра Асума 0 0
Ташар Варол 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.14
Стеванович Мирослав 1 0.14
Валь Тео 1 0.14
Кривелли Энцо 1 0.14
Конья Тимоте 1 0.14
Антунес Алексис 1 0.14
Фофана Бубакар II 1 0.14
Флюке Патрик 1 (1) 0.14
Бедья Крис 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 3 1
Фрыдек Мартин 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Дрэгер Мохамед 1 1
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Конья Тимоте 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Валь Тео 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2
Серветт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0
Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 7 4 3 0 16 - 2 15
2. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Грасcхоппер 1:0 7 3 3 1 11 - 10 12
5. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 0:1 7 0 2 5 4 - 15 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
4. Янг Бойз 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 0:1 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 1:0 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      52'
      Роделен Ронни получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 0:2 Серветт онлайн

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