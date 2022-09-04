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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Херенвен
0:0
Первый тайм: 31'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
НЕК Неймеген
1.93
3.99
5.31
Все Коэффициенты
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
10
Дуэлунд
Миккель
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
19
Димата
Ландри
16
Эль-Каруани
Суфьян
Херенвен
5-3-2
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
НЕК Неймеген

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.8
Сарр Амин 1 0.2
Ван Эвейк Милан 1 0.2
Тахири Анас 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.2
Дуэлунд Миккель 1 0.2
Брюин Джорди 1 0.2
Маркес Иван 1 0.2
Тавшан Элаис 1 0.2
Ibrahim Cissoko 1 0.2
Шоне Лассе 0 0
Маркеш Педру 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1
Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 2:0 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 0:0 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
12. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эммен 0:2 5 1 1 3 5 - 13 4
15. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эммен 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    НЕК Неймеген
    1.93
    3.99
    5.31
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