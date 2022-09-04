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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 18066
Херенвен
0:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
62' Красная карточка
Халилович Тибор
80' Желтая карточка
Хайе Том
87' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
90'+7

Ход матча

62'
Халилович Тибор
 
63'
 
Ibrahim Cissoko
Вердонк Калвин
63'
Ольссон Симон
Ван Хойдонк Сидней
 
76'
 
Брюин Джорди
Пропер Дирк
80'
Хайе Том
 
84'
 
Маркеш Педру
Дуэлунд Миккель
87'
 
Эль-Каруани Суфьян
87'
Кайб Рами
Хайе Том
 
87'
Али Хусейн
Кёлерт Матс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
10
Дуэлунд
Миккель
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
19
Димата
Ландри
16
Эль-Каруани
Суфьян
Херенвен
5-3-2
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
НЕК Неймеген

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.8
Сарр Амин 1 0.2
Ван Эвейк Милан 1 0.2
Тахири Анас 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.2
Дуэлунд Миккель 1 0.2
Брюин Джорди 1 0.2
Маркес Иван 1 0.2
Тавшан Элаис 1 0.2
Ibrahim Cissoko 1 0.2
Шоне Лассе 0 0
Маркеш Педру 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1
Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 1:0 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 1:0 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
13. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
15. Гронинген 0:1 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18066 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Херенвен: 40%, НЕК Неймеген: 60%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Херенвен
  • 96'
    Маркес Иван нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 96'
    Крамер Йорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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