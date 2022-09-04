Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Халилович Тибор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Херенвен

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Хорошую попытку сделал Ван Эвейк Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Халилович Тибор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Димата Ландри пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

25' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ван Акен Йост выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сарр Амин пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

21' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Тавшан Элаис получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Тавшан Элаис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Херенвен

6' Халилович Тибор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Херенвен

5' Димата Ландри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Херенвен начинает с центра поля