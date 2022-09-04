Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18066
0:0
Конец матча
0'
62' Красная карточкаХалилович Тибор
80' Желтая карточкаХайе Том
87' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
90'+7
Ход матча
62'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
НЕК Неймеген
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.8
|Сарр Амин
|1
|0.2
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.2
|Тахири Анас
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|1
|0.2
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.2
|Брюин Джорди
|1
|0.2
|Маркес Иван
|1
|0.2
|Тавшан Элаис
|1
|0.2
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.2
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маркеш Педру
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1
Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|10.
|Эксельсиор
|5
|2
|0
|3
|8 - 16
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Витесс
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Эммен
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|1:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Витесс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|15.
|Гронинген
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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