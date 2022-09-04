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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Эммен
0:2
Первый тайм: 33'
АЗ Алкмаар
0'
5' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
0:1
21' Гол
Одгор Йенс
0:2
27' Гол
Де Вит Дани

Ход матча

5'
 
Эвьен Хэкон
21'
0:1
Одгор Йенс
(Класи Йорди)
27'
0:2
Де Вит Дани

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
АЗ Алкмаар
3.95
3.88
4.20
Все Коэффициенты
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
7
Одгор
Йенс
Эммен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
5:0
Э
1:4
К
1:0
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.4
Rui Mendes 1 0.2
Бернаду Лукас 1 0.2
Влак Яри 1 0.2
Димерс Марк 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.4
Одгор Йенс 2 0.4
Класи Йорди 1 0.2
Де Вит Дани 1 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.2
Керкез Милош 1 0.2
Витри Аслак Фонн 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 2:0 5 4 1 0 9 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 0:0 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
12. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эммен 0:2 5 1 1 3 5 - 13 4
15. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эммен 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. АЗ Алкмаар 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
14. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 0:2 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О О Л - Де Вит Дани из команды АЗ Алкмаар легко посылает мяч в пустые ворота!
  • 27'
    Хорошую попытку сделал Одгор Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 27'
    АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Ромени Оле пробует нанести удар издали, но Хобие Верхулст держит все под контролем
  • 26'
    Одгор Йенс успешно блокирует удар.
  • 26'
    Араухо Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 26'
      Контроль мяча: Эммен: 53%, АЗ Алкмаар: 47%.
    • 25'
      Эммен контролирует мяч.
    • 25'
      Деккер Максим из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Велдмате Йерун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Эммен контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 22'
      Эммен контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    3.95
    3.88
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эммен 0:2 АЗ Алкмаар онлайн

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    АЗ Алкмаар
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