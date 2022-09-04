Стадион: De Oude Meerdijk
0:2
Первый тайм: 33'
Ход матча
5'
21'
0:1
27'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
31
Бёкема
Сэм
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
26 Max Wolfs
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
34 Mees de Wit
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.4
|Rui Mendes
|1
|0.2
|Бернаду Лукас
|1
|0.2
|Влак Яри
|1
|0.2
|Димерс Марк
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.4
|Одгор Йенс
|2
|0.4
|Класи Йорди
|1
|0.2
|Де Вит Дани
|1
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.2
|Керкез Милош
|1
|0.2
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
|Лахдо Майкель
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Бернаду Лукас
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|10.
|Эксельсиор
|5
|2
|0
|3
|8 - 16
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эммен
|0:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 13
|4
|15.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Эммен
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Херенвен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|14.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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