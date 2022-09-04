Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Эммен

41' Milos Kerkez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Эвьен Хэкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Димерс Марк из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

38' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани забивает с правой ноги!

34' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Ромени Оле пробует нанести удар издали, но Хобие Верхулст держит все под контролем

25' Велдмате Йерун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

24' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с правой ноги!

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эммен

10' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Эммен

5' Эвьен Хэкон получил желтую карточку от судьи

4' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Димерс Марк из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Велдмате Йерун пробил со штрафного прямо в стенку

1' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.