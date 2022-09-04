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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 8062
Эммен
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
5' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
0:1
21' Гол
Одгор Йенс
0:2
27' Гол
Де Вит Дани
0:3
34' Гол
Рейндерс Тиджани
80' Желтая карточка
Бёкема Сэм
90'+6

Ход матча

5'
 
Эвьен Хэкон
21'
0:1
Одгор Йенс
(Класи Йорди)
27'
0:2
Де Вит Дани
34'
0:3
Рейндерс Тиджани
(Эвьен Хэкон)
46'
Дирксен Юлиюс
Велдмате Йерун
 
60'
Хардевельд Джефф
Бюрнет Лоренцо
 
60'
Эль-Мессауди Ахмед
Влак Яри
 
63'
 
Лахдо Майкель
Ван Бредероде Мирон
63'
 
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
71'
 
Бараси Юсуф
Одгор Йенс
71'
 
Копмейнерс Пер
Класи Йорди
77'
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
 
79'
Fernando Pacheco2
Димерс Марк
 
80'
 
Бёкема Сэм
81'
 
Mees de Wit
Де Вит Дани

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
7
Одгор
Йенс
Эммен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Эммен
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
5:0
Э
1:4
К
1:0
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.4
Rui Mendes 1 0.2
Бернаду Лукас 1 0.2
Влак Яри 1 0.2
Димерс Марк 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.4
Де Вит Дани 2 0.4
Одгор Йенс 2 0.4
Класи Йорди 1 0.2
Рейндерс Тиджани 1 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.2
Керкез Милош 1 0.2
Витри Аслак Фонн 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 0:1 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 1:0 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 1:0 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
13. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
15. Гронинген 0:1 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8062 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Эммен: 53%, АЗ Алкмаар: 47%.
  • 95'
    Rui Mendes нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    95'
    Фернандо Пачеко из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Деккер Максим из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Фернандо Пачеко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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