Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Г О О О О Л - Кадри Башким забивает ударом с правой ноги!

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Виборг

29' Гигович Армин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бонде Якуб нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

28' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Оденсе

18' Ибрагим Саид нанес удар чуть мимо. Близко!

18' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Виборг

16' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Удар от ворот произведет Виборг

12' Хорошую попытку сделал Леманс Клинт . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Оденсе

11' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

11' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой слева.

10' Гигович Армин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Оденсе

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля