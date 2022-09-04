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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Оденсе
1:0
Перерыв
Виборг
0'
1:0
32' Гол
Кадри Башким
35' Желтая карточка
Микельсон Николас

Ход матча

32'
Кадри Башким
1:0
35'
Микельсон Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Виборг
2.94
3.50
2.61
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
24
Гигович
Армин
6
Тверсков
Йеппе
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 4 0.5
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 (1) 0.25
Charly Horneman 1 0.13
Эстрём Робин 1 0.13
Свеннсен Сандер 0 0
Джейбали Иссам 0 0
Муколли Агон 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соренсен Кристиан I 2 0.25
Грот Джей-Рой 2 0.25
Леманс Клинт 2 0.25
Бех Тобиас 2 0.25
Гроннинг Йеппе 1 0.13
Лонвейк Джастин 1 0.13
Лауритсен Мадс 1 0.13
Ибрагим Саид 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 1 1
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Ибрагим Саид 1 0
Леманс Клинт 1 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бонде Якуб 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
4
57%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
21%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2
Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0
Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 0:0 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Виборг 0:1 8 4 0 4 11 - 10 12
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Оденсе 1:0 8 3 1 4 8 - 14 10
9. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
10. Брондбю 7 2 0 5 6 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 0:0 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 0:1 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Оденсе 1:0 5 2 0 3 4 - 9 6
9. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Люнгбю 0:0 4 0 3 1 5 - 8 3
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
2. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Раннерс 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
7. Оденсе 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
10. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Виборг 0:1 4 0 0 4 1 - 6 0
12. Люнгбю 0:0 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    47'
    Джейбали Иссам задерживает мяч рукой
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 51%, Виборг: 49%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Гигович Армин
  • 44'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 43'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 41'
    Тонгья Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 41'
    Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 41'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Виборг: 48%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 40'
      Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Джейбали Иссам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Aske Adelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Виборг: 48%.
    • 36'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      35'
      Микельсон Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Виборг
    2.94
    3.50
    2.61
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оденсе 1:0 Виборг онлайн

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