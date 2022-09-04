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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 12437
Оденсе
1:2
Конец матча
Виборг
0'
1:0
32' Гол
Кадри Башким
35' Желтая карточка
Микельсон Николас
54' Желтая карточка
Ибрагим Саид
1:1
66' Гол
Грот Джей-Рой
77' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
1:2
80' Гол
Бундгаард Оливер
90'+7

Ход матча

32'
Кадри Башким
1:0
35'
Микельсон Николас
 
46'
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
 
54'
 
Ибрагим Саид
57'
 
Мортимер Нилс
Бонде Якуб
64'
Трандарсон Арон-Элис
Тонгья Франко
 
66'
1:1
Грот Джей-Рой
(Гааей Антон)
74'
 
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
74'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
77'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
80'
1:2
Бундгаард Оливер
(Мортимер Нилс)
82'
Муколли Агон
Джейбали Иссам
 
82'
Charly Horneman
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
87'
Фенгер Макс
Кадри Башким
 
89'
 
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
24
Гигович
Армин
6
Тверсков
Йеппе
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 4 0.5
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 (1) 0.25
Charly Horneman 1 0.13
Эстрём Робин 1 0.13
Свеннсен Сандер 0 0
Джейбали Иссам 0 0
Муколли Агон 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 3 0.38
Соренсен Кристиан I 2 0.25
Леманс Клинт 2 0.25
Бех Тобиас 2 0.25
Гроннинг Йеппе 1 0.13
Лонвейк Джастин 1 0.13
Лауритсен Мадс 1 0.13
Бундгаард Оливер 1 0.13
Ибрагим Саид 0 0
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 1 1
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Кадри Башким 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Ибрагим Саид 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Леманс Клинт 1 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бонде Якуб 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
5
63%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2
Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0
Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Хорсенс 0:0 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
8. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Брондбю 0:0 8 2 1 5 6 - 13 7
10. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 0:0 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Брондбю 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 52%, Виборг: 48%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 96'
    Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
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    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Фол, нарушение
      47'
      Джейбали Иссам задерживает мяч рукой
    • 46'
      Контроль мяча: Оденсе: 51%, Виборг: 49%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Гигович Армин
    • 44'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 43'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 41'
      Тонгья Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Виборг: 48%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 40'
      Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Джейбали Иссам. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Aske Adelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Оденсе: 52%, Виборг: 48%.
    • 36'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      35'
      Микельсон Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 35'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Кадри Башким забивает ударом с правой ноги!
    • 31'
      Залетел Жан ошибается в защите.
    • 31'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Оденсе: 51%, Виборг: 49%.
    • 30'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 29'
      Гигович Армин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      28'
      Назначен штрафной. Пострадал Хансен Мартин, его свалил Бонде Якуб.
    • 28'
      Бонде Якуб нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 28'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Контроль мяча: Оденсе: 51%, Виборг: 49%.
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Оденсе начинает контратаку
    • 27'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 26'
      Хансен Мартин из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Хансен Мартин из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • 26'
      Микельсон Николас успешно блокирует удар.
    • 25'
      Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Виборг начинает контратаку
    • Угловой
      25'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
    • 25'
      Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Виборг: 43%.
    • 21'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья свистит. Бюрги Николас атаковал сзади соперника. Это Гигович Армин заработал своей команде штрафной
    • Офсайд
      19'
      Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
    • 19'
      Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 18'
      Ибрагим Саид нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 18'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Виборг: 43%.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 17'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 16'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 13'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Контроль мяча: Оденсе: 54%, Виборг: 46%.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 12'
      Контроль мяча: Оденсе: 57%, Виборг: 43%.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Леманс Клинт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 12'
      Хансен Мартин из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Шанс! Залетел Жан из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 11'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 11'
      Микельсон Николас из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Гигович Армин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
    • 9'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья свистит. Гроннинг Йеппе атаковал сзади соперника. Это Гигович Армин заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Контроль мяча: Оденсе: 64%, Виборг: 36%.
    • Офсайд
      7'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
    • 7'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 5'
      Грот Джей-Рой нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 5'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Шельвик Йорген ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Где смотреть матч Оденсе 1:2 Виборг онлайн

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