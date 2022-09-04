Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Трандарсон Арон-Элис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Виборг

83' Сегодняшная посещаемость составляет 12437 болельщиков

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Г О О О О Л - Оливер Бундгар Кристенсен забивает с левой ноги!

80' Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Хорошую попытку сделал Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Гроннинг Йеппе из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Рефери не любит споров - именно за это Мадс Фрокьяер-Йенсен сейчас получил желтую

76' Судья свистит. Gustav Grubbe атаковал сзади соперника. Это Оливер Бундгар Кристенсен заработал своей команде штрафной

76' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Оденсе

75' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Виборг

73' Ибрагим Саид нанес удар чуть мимо. Близко!

72' Удар от ворот произведет Оденсе

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Anton Gaaei сделал результативную передачу.

66' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Удар от ворот произведет Оденсе

65' Удар от ворот произведет Виборг

65' Кадри Башким из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

65' Трандарсон Арон-Элис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Ибрагим Саид наказан за толчок Бьёрн Паульсен

62' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Gustav Grubbe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Оденсе

56' Лонвейк Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ибрагим Саид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ибрагим Саид пробивает по воротам...

48' Gustav Grubbe наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

46' Судья свистит. Оливер Бундгар Кристенсен атаковал сзади соперника. Это Тонгья Франко заработал своей команде штрафной