Стадион: Nature Energy Park Зрители: 12437
0'
1:0
32' ГолКадри Башким
35' Желтая карточкаМикельсон Николас
54' Желтая карточкаИбрагим Саид
1:1
66' ГолГрот Джей-Рой
77' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
1:2
80' ГолБундгаард Оливер
90'+7
Ход матча
32'
1:0
54'
66'
1:1
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Виборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|4
|0.5
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2 (1)
|0.25
|Charly Horneman
|1
|0.13
|Эстрём Робин
|1
|0.13
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Джейбали Иссам
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|3
|0.38
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.25
|Леманс Клинт
|2
|0.25
|Бех Тобиас
|2
|0.25
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.13
|Лонвейк Джастин
|1
|0.13
|Лауритсен Мадс
|1
|0.13
|Бундгаард Оливер
|1
|0.13
|Ибрагим Саид
|0
|0
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|1
|1
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Ибрагим Саид
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
5
63%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2
Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1
Виборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0
Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|2.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Хорсенс
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Митьюлланд
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Брондбю
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|10.
|Оденсе
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|3.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|6.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Брондбю
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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