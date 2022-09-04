Стадион: МСХ Арена
0:1
Перерыв
Ход матча
30'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Theo Sander
-
-
38 Oliver Ross
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Ольборг
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
51 матч
56.9%
13.7%
29.4%
29 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
51%
29.4%
19.6%
26 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.3%
37.3%
25.4%
19 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.5
|Систо Пионе
|3
|0.38
|Каба Сори
|2
|0.25
|Дюр Николас
|1
|0.13
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.13
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|2
|0.25
|Куск Каспер
|1
|0.13
|Феррейра Педру
|1
|0.13
|Росс Матиас
|1
|0.13
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.13
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
13
3
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
4
31%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
27%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Ольборг
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|2.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Хорсенс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Митьюлланд
|0:1
|8
|2
|3
|3
|15 - 14
|9
|9.
|Брондбю
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|1:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|11.
|Оденсе
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Митьюлланд
|0:1
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|3.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|6.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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