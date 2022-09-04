Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ольборг

37' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ольборг

34' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Феррейра Педру из команды Ольборг левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

29' Андерсен Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Митьюлланд

26' Андреасен Лука из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Митьюлланд

17' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

10' Хорошую попытку сделал Макарич Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Андреасен Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Ольборг

9' Оооо... вот это был удар! Святченко Эрик должен был забить с этой позиции.

8' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

8' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля