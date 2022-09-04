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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
0:1
Перерыв
Ольборг
0'
0:1
30' Гол
Феррейра Педру

Ход матча

30'
0:1
Феррейра Педру

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Ольборг
3.16
6.60
6.50
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
8
Олссон
Кристоффер
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
9
Макарич
Милан
Митьюлланд
4-3-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Ольборг

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

51 матч

56.9%
13.7%
29.4%
29 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

51%
29.4%
19.6%
26 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.3%
37.3%
25.4%
19 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СДЧГ
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.5
Исаксен Густав 4 0.5
Систо Пионе 3 0.38
Каба Сори 2 0.25
Дюр Николас 1 0.13
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.13
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 2 0.25
Куск Каспер 1 0.13
Феррейра Педру 1 0.13
Росс Матиас 1 0.13
Хагельскьер Андерс 1 0.13
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Святченко Эрик 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Андерссон Йоэль 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Паулиньо VI 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

13
3
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
4
31%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
27%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Ольборг
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 0:1 8 2 3 3 15 - 14 9
9. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ольборг 1:0 8 2 2 4 6 - 10 8
11. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 0:1 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 1:0 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 63%, Ольборг: 37%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Каба Сори наказан за толчок Андреасен Лука
  • Угловой
    46'
    Дрейер Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Ольборг
    3.16
    6.60
    6.50
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Ольборг онлайн

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