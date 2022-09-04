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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 8953
Митьюлланд
0:2
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
30' Гол
Феррейра Педру
0:2
58' Гол
Соуза Аллан
66' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
90'+5

Ход матча

30'
0:1
Феррейра Педру
58'
0:2
Соуза Аллан
(Андерсен Лукас)
62'
Далсгор Хенрик
Андерссон Йоэль
 
62'
Серенсен Оливер
Олссон Кристоффер
 
65'
 
Oliver Ross
Андреасен Лука
66'
 
Феррейра Педру
74'
 
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
74'
 
Бакиз Юнес
Соуза Аллан
74'
 
Хёйхольт Мальте
Андерсен Лукас
76'
Шарлес
Паулиньо VI
 
82'
 
Anosike Ementa
Макарич Милан
86'
Чилуфя Эдвард
Исаксен Густав
 
90'
Феррейра Эвандер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
36
Дрейер
Андерс
8
Олссон
Кристоффер
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
7
Соуза
Аллан
II
9
Макарич
Милан
Митьюлланд
4-3-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Ольборг

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
21.9%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

51 матч

56.9%
13.7%
29.4%
29 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

51%
29.4%
19.6%
26 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.3%
37.3%
25.4%
19 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СДЧГ
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.5
Исаксен Густав 4 0.5
Систо Пионе 3 0.38
Каба Сори 2 0.25
Дюр Николас 1 0.13
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.13
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 3 0.38
Куск Каспер 1 0.13
Феррейра Педру 1 0.13
Росс Матиас 1 0.13
Хагельскьер Андерс 1 0.13
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Святченко Эрик 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Андерссон Йоэль 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Паулиньо VI 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Феррейра Педру 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Людевиг Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

13
3
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
31%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
27%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1
Ольборг
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 8 2 3 3 15 - 15 9
9. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ольборг 8 2 2 4 7 - 10 8
11. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 95'
    Феррейра Педру из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8953 болельщиков
  • 94'
    Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 66%, Ольборг: 34%.
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