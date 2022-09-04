Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Дрейер Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Святченко Эрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали

42' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Митьюлланд пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ольборг

37' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ольборг

34' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Феррейра Педру из команды Ольборг левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

29' Андерсен Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Митьюлланд

26' Андреасен Лука из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Митьюлланд

17' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

10' Хорошую попытку сделал Макарич Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Андреасен Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Удар от ворот произведет Ольборг

9' Оооо... вот это был удар! Святченко Эрик должен был забить с этой позиции.

8' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

8' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

5' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля