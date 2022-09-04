Стадион: Студентернас
0'
13' Желтая карточкаРоше Джейми
0:1
27' ГолВикхейм Густав
34' Желтая карточкаШуллер Расмус
37' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
53' Желтая карточкаСилисуфай Эди
57' Желтая карточкаЮханссон Петр
90' Желтая карточкаМатисен Маркус
90' Желтая карточкаКуаку Крис
90' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
90'+10
Ход матча
13'
27'
34'
37'
53'
57'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
32 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Сириус
Юргорден
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.29
|Aron Bjarnason I
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|Матисен Маркус
|2
|0.1
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.05
|Сугита Юкия
|1
|0.05
|Ларсон Карл
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.29
|Асоро Йоэль
|6
|0.29
|Викхейм Густав
|5
|0.24
|Банда Эммануэль
|4
|0.19
|Финнделл Хампус
|4
|0.19
|Радетинац Харис
|4
|0.19
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.14
|Эрикссон Магнус
|2
|0.1
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.1
|Хиен Исак
|2
|0.1
|Андерссон Элиас
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|7
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Amadou Doumbouya
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
9
28
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
5
18%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
1
11%
6
21%
61-75
2
22%
5
18%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
7
35%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Забито
18
40
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
6%
6
15%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
3
17%
5
13%
31-45
5
28%
8
20%
46-60
2
11%
9
23%
61-75
4
22%
6
15%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
4
22%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
9
30%
4
22%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0
Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Юргорден
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|20
|10
|4
|6
|27 - 18
|34
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|10.
|Эльфсборг
|20
|5
|9
|6
|34 - 28
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|4.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|3.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|4.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|5.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|6.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|7.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
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