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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
0:1
Конец матча
Юргорден
0'
13' Желтая карточка
Роше Джейми
0:1
27' Гол
Викхейм Густав
34' Желтая карточка
Шуллер Расмус
37' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
53' Желтая карточка
Силисуфай Эди
57' Желтая карточка
Юханссон Петр
90' Желтая карточка
Матисен Маркус
90' Желтая карточка
Куаку Крис
90' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
90'+10

Ход матча

13'
Роше Джейми
 
27'
0:1
Викхейм Густав
(Эдвардсен Виктор)
34'
 
Шуллер Расмус
37'
 
Эдвардсен Виктор
53'
Силисуфай Эди
 
57'
 
Юханссон Петр
69'
Мэтьюз Ташрик
Бьоркстрем Тим
 
73'
 
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
73'
 
Асоро Йоэль
Викхейм Густав
74'
Олссон Филип
Сугита Юкия
 
75'
 
Лёфгрен Йеспер
Экдаль Хьяльмар
82'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Силисуфай Эди
 
82'
Oli Omarsson
Олссон Филип
 
90'
Матисен Маркус
 
90'
Куаку Крис
 
90'
 
Лёфгрен Йеспер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Нильссон
Давид
7
Рогич
Филип
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
18
Стенссон
Даниэль
10
Сугита
Юкия
5
Роше
Джейми
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Сириус
3-5-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Юргорден

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.29
Aron Bjarnason I 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.1
Матисен Маркус 2 0.1
Хелльборг Адам 1 0.05
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Рогич Филип 1 (1) 0.05
Сугита Юкия 1 0.05
Ларсон Карл 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.29
Асоро Йоэль 6 0.29
Викхейм Густав 5 0.24
Банда Эммануэль 4 0.19
Финнделл Хампус 4 0.19
Радетинац Харис 4 0.19
Экдаль Хьяльмар 3 0.14
Эрикссон Магнус 2 0.1
Хакшабанович Сеад 2 0.1
Хиен Исак 2 0.1
Андерссон Элиас 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 7 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Стенссон Даниэль 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Викхейм Густав 3 0
Эдвардсен Виктор 3 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Amadou Doumbouya 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

9
28
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
5
18%
1-15
2
22%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
1
11%
6
21%
61-75
2
22%
5
18%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
7
35%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

18
40
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
6%
6
15%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
3
17%
5
13%
31-45
5
28%
8
20%
46-60
2
11%
9
23%
61-75
4
22%
6
15%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
7%
4
22%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
9
30%
4
22%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0
Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0
Юргорден
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 20 10 4 6 27 - 18 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
10. Эльфсборг 20 5 9 6 34 - 28 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
4. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
3. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
4. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
5. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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