Стадион: Casa Arena Horsens
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Циглер ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Брондбю
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|2
|0.25
|Anders Jacobsen II
|2
|0.25
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.25
|Йенсен Магнус
|1
|0.13
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.25
|Каппис Кристиан
|1
|0.13
|Слимане Анис
|1
|0.13
|Квистгарден Матиас
|1
|0.13
|Oscar Schwartau
|1
|0.13
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
6
13
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
5
38%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3
Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1
Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|2.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|3.
|Виборг
|8
|5
|0
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Хорсенс
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Митьюлланд
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|9.
|Брондбю
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|10.
|Оденсе
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Брондбю
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|3.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|6.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Брондбю
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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