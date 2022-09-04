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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Хорсенс
0:0
Перерыв
Брондбю
0'
24' Желтая карточка
Йенсен Магнус

Ход матча

24'
Йенсен Магнус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Брондбю
3.84
3.45
3.35
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
6
Опондо
Мозес
16
Миккельсен
Томас
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
27
Хедлунд
Симон
Хорсенс
3-4-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хорсенс
Брондбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:2
СД
2:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
2:2
СД
5:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:2
С
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:4
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
3:0
СЛ
4:3
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.25
Anders Jacobsen II 2 0.25
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.25
Йенсен Магнус 1 0.13
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.25
Каппис Кристиан 1 0.13
Слимане Анис 1 0.13
Квистгарден Матиас 1 0.13
Oscar Schwartau 1 0.13
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
3
38%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

6
13
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
5
38%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3
Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1
Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Хорсенс 0:0 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
8. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Брондбю 0:0 8 2 1 5 6 - 13 7
10. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 0:0 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Брондбю 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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    • 40'
      Контроль мяча: Хорсенс: 44%, Брондбю: 56%.
    • 40'
      Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Миккельсен Томас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Андерс К. Якобсен бьет со штрафного в створ, но Томас Миккельсен держит все под контролем
    • 38'
      Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Хорсенс
    Ничья
    Брондбю
    3.84
    3.45
    3.35
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    Где смотреть матч Хорсенс 0:0 Брондбю онлайн

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