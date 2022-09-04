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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 8014
Хорсенс
0:2
Конец матча
Брондбю
0'
24' Желтая карточка
Йенсен Магнус
0:1
52' Гол
Омойджуфано Охи
60' Желтая карточка
Геммер Йонас
0:2
63' Гол
Хедлунд Симон
90'+4

Ход матча

24'
Йенсен Магнус
 
52'
0:1
Омойджуфано Охи
(Васс Даниэль)
60'
Геммер Йонас
 
61'
Samson Iyede
Геммер Йонас
 
63'
0:2
Хедлунд Симон
(Васс Даниэль)
69'
 
Квистгарден Матиас
Омойджуфано Охи
79'
 
Слимане Анис
Валлис Николай
79'
 
Алвес Фредерик
Васс Даниэль
81'
Макиенок Симон
Thomas Santos
 
89'
Джанус Драчманн
Крузе Давид
 
89'
Джаст Элайджа
Сигурдарсон Арон
 
90'
 
Oscar Schwartau
Хедлунд Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
23
Крузе
Давид
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
11
Сигурдарсон
Арон
9
Anders
Jacobsen
II
6
Опондо
Мозес
16
Миккельсен
Томас
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
27
Хедлунд
Симон
Хорсенс
3-4-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хорсенс
Брондбю

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
36.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:2
СД
2:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
1:3
СД
1:2
СД
2:2
СД
5:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:2
С
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:4
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
3:0
СЛ
4:3
СЛ
0:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 2 0.25
Anders Jacobsen II 2 0.25
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.25
Йенсен Магнус 1 0.13
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радошевич Йосип 2 (2) 0.25
Омойджуфано Охи 1 0.13
Хедлунд Симон 1 0.13
Каппис Кристиан 1 0.13
Слимане Анис 1 0.13
Квистгарден Матиас 1 0.13
Oscar Schwartau 1 0.13
Дивкович Марко 0 0
Васс Даниэль 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Киилерик Мальте 2 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
38%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
5
38%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3
Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Фредерисия 0:0 Хельсингёр - Хорсенс 0:1
Брондбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1
Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Митьюлланд 0:1 8 2 3 3 15 - 14 9
9. Брондбю 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ольборг 1:0 8 2 2 4 6 - 10 8
11. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 0:1 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 1:0 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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