Стадион: Бравида Арена
0'
1:0
21' ГолРюгор Миккель
50' Желтая карточкаСана Тобиас
53' Желтая карточкаЕремеефф Александер
1:1
58' ГолФараж Омар
2:1
88' ГолЕремеефф Александер
2:2
90' ГолВукоевич Диян
90'+6
Ход матча
21'
50'
58'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 10
-
9 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Хеккен
Дегерфорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|21 (4)
|1
|Рюгор Миккель
|7
|0.33
|Удденес Оскар
|7
|0.33
|Садик Ибраим
|4
|0.19
|Ховланд Эвен
|3
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.05
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|Бенгтссон Лео
|1
|0.05
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.29
|Diego Campos2
|4
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.14
|Фараж Омар
|2
|0.1
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Джурджич Никола
|1
|0.05
|Лагербильке Густав
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Салмон Джастин
|1
|0.05
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|3
|0
|Еремеефф Александер
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|5
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|4
|1
|Diego Campos2
|5
|0
|Гравиус Христос
|4
|0
|Карлен Адам
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|1
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
9
13 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
6
20%
2
22%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
9
30%
5
56%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
46%
10
38%
76-90
Забито
22
10
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
18%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
32%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
8
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Забито
52
19
19 В 1-м тайме 4
33 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
8
15%
2
11%
1-15
3
6%
1
5%
16-30
8
15%
1
5%
31-45
13
25%
3
16%
46-60
5
10%
4
21%
61-75
15
29%
8
42%
76-90
Пропущено
26
44
9 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 21
3
12%
12
27%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
3
12%
8
18%
31-45
4
15%
3
7%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
11
42%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|4.
|АИК
|20
|10
|6
|4
|32 - 26
|36
|5.
|Мальмё
|20
|10
|4
|6
|27 - 18
|34
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|10.
|Эльфсборг
|20
|5
|9
|6
|34 - 28
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|20
|3
|1
|16
|19 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|4.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|5.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|6.
|АИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|3.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|4.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|5.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|6.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|7.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|10
|0
|1
|9
|6 - 25
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан