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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хеккен
2:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
21' Гол
Рюгор Миккель
50' Желтая карточка
Сана Тобиас
53' Желтая карточка
Еремеефф Александер
1:1
58' Гол
Фараж Омар
2:1
88' Гол
Еремеефф Александер
2:2
90' Гол
Вукоевич Диян
90'+6
1
Браттберг
Йохан
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
22
Сана
Тобиас
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
22
Салмон
Джастин
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
Хеккен
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:2
А
2:0
А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 1
Рюгор Миккель 7 0.33
Удденес Оскар 7 0.33
Садик Ибраим 4 0.19
Ховланд Эвен 3 0.14
Берггрен Густав 2 0.1
Тёрготт Блэйр 1 0.05
Хаммар Юхан 1 0.05
Бенгтссон Лео 1 0.05
Ларсен Ларс Олден 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.29
Diego Campos2 4 0.19
Вукоевич Диян 3 0.14
Фараж Омар 2 0.1
Эрквист Расмус 1 0.05
Джурджич Никола 1 0.05
Лагербильке Густав 1 0.05
Мёрфельт Альбин 1 0.05
Салмон Джастин 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 3 0
Еремеефф Александер 3 0
Берггрен Густав 3 0
Густафссон Самуэль 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Удденес Оскар 2 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Amane Romeo 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 5 1
Гайаю Джозеф-Клод 4 1
Diego Campos2 5 0
Гравиус Христос 4 0
Карлен Адам 4 0
Ольссон Себастьян II 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Гранат Густав 2 0
Салмон Джастин 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Фараж Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
9
13 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
4
13%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
6
20%
2
22%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
9
30%
5
56%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
6
46%
10
38%
76-90

Забито

22
10
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
4
18%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
32%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
6
27%
3
30%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
15%
8
44%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Забито

52
19
19 В 1-м тайме 4
33 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
8
15%
2
11%
1-15
3
6%
1
5%
16-30
8
15%
1
5%
31-45
13
25%
3
16%
46-60
5
10%
4
21%
61-75
15
29%
8
42%
76-90

Пропущено

26
44
9 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 21
3
12%
12
27%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
3
12%
8
18%
31-45
4
15%
3
7%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
11
42%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
4. АИК 20 10 6 4 32 - 26 36
5. Мальмё 20 10 4 6 27 - 18 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
10. Эльфсборг 20 5 9 6 34 - 28 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 20 3 1 16 19 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
4. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
5. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
6. АИК 10 6 3 1 13 - 7 21
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
3. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
4. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
5. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 10 0 1 9 6 - 25 1
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    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
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