Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Йонсен Лассер Берг получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Йонсен Лассер Берг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Андерссон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Люнгбю

35' Кехинде Тосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

35' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Люнгбю

32' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

30' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Йоргенсен Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Сёренсен Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Люнгбю

24' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

21' О, нет. Из многообещающей позиции Чуквуани Точи из команды Люнгбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

21' Винтер Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

21' Анкерсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

20' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

15' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Йоргенсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

12' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

11' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лауэнборг Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Андерссон Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Люнгбю пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Нильсен Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Раннерс

7' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кехинде Тосин из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Люнгбю начинает с центра поля