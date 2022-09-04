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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Люнгбю
0:0
Перерыв
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Раннерс
3.30
3.55
3.40
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
5
Риис
Кристиан
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
17
Сёренсен
Адам
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
10
Теллуфсен
Расмус
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Люнгбю
3-4-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Люнгбю
Раннерс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СДП
2:1
СДП
1:2
СДП
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.25
Нильсен Эмиль 2 0.25
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.13
Риис Кристиан 1 0.13
Йоргенсен Каспер 1 0.13
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.38
Бундгаард Филип 3 0.38
Андерссон Адам 1 0.13
Лауэнборг Фредерик 1 0.13
Hugo Andersson2 1 0.13
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаян Эдгар 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
2. Раннерс 0:0 8 4 4 0 9 - 4 16
3. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
4. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Виборг 0:1 8 4 0 4 11 - 10 12
6. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
7. Хорсенс 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Оденсе 1:0 8 3 1 4 8 - 14 10
9. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
10. Брондбю 7 2 0 5 6 - 13 6
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 0:0 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 0:1 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Брондбю 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Оденсе 1:0 5 2 0 3 4 - 9 6
9. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Люнгбю 0:0 4 0 3 1 5 - 8 3
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
2. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
5. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Раннерс 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
7. Оденсе 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
10. Брондбю 3 0 0 3 2 - 8 0
11. Виборг 0:1 4 0 0 4 1 - 6 0
12. Люнгбю 0:0 4 0 0 4 2 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Контроль мяча: Люнгбю: 37%, Раннерс: 63%.
  • 47'
    Кехинде Тосин пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем
  • 46'
    Контроль мяча: Люнгбю: 38%, Раннерс: 62%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Раннерс
    3.30
    3.55
    3.40
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