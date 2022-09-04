Стадион: Люнгбю
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
История личных встреч
Люнгбю
Раннерс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
19 матчей
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.25
|Нильсен Эмиль
|2
|0.25
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.13
|Риис Кристиан
|1
|0.13
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.13
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.38
|Бундгаард Филип
|3
|0.38
|Андерссон Адам
|1
|0.13
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.13
|Hugo Andersson2
|1
|0.13
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
75%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
3
21%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|0:0
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Орхус
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Виборг
|0:1
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|6.
|Копенгаген
|8
|4
|0
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Оденсе
|1:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|9.
|Митьюлланд
|7
|2
|3
|2
|15 - 13
|9
|10.
|Брондбю
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Ольборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|0:1
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Раннерс
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Нордшелланн
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Хорсенс
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Брондбю
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Оденсе
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|Силькеборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Люнгбю
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|12.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|2
|2
|0
|13 - 7
|8
|2.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|3.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|5.
|Орхус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Раннерс
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Оденсе
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|9.
|Ольборг
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|10.
|Брондбю
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|11.
|Виборг
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
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