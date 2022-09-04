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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4129
Люнгбю
0:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
49' Гол
Кехинде Тосин
59' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
64' Желтая карточка
Кехинде Тосин
90' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
0:2
90' Гол
Бабаян Эдгар
90'+7

Ход матча

46'
Вестергорд Магнус
Теллуфсен Расмус
 
49'
0:1
Кехинде Тосин
(Копплин Бьорн)
59'
Хамалайнен Брайан
 
64'
Коструп Магнус
Нильсен Эмиль
 
64'
Финнбогасон Альфред
Чуквуани Точи
 
64'
 
Кехинде Тосин
72'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
72'
 
Бабаян Эдгар
Анкерсен Якоб
74'
 
Камара Аль-Хаджи
Бундгаард Филип
77'
Гюткьяер Фредерик
Хамалайнен Брайан
 
83'
 
Хег Даниэль
Одей Стивен
88'
Чорлу Резан
Винтер Каспер
 
90'
 
Камара Аль-Хаджи
90'
0:2
Бабаян Эдгар
(Камара Аль-Хаджи)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

16
Mads
Kikkenborg
30
Ромер
Марсель
5
Риис
Кристиан
3
Хамалайнен
Брайан
20
Йоргенсен
Каспер
13
Винтер
Каспер
42
Чуквуани
Точи
17
Сёренсен
Адам
7
Нильсен
Эмиль
9
Mathias
Kristensen2
10
Теллуфсен
Расмус
1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
9
Анкерсен
Якоб
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Люнгбю
3-4-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Люнгбю
Раннерс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СДП
2:1
СДП
1:2
СДП
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.25
Нильсен Эмиль 2 0.25
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.13
Риис Кристиан 1 0.13
Йоргенсен Каспер 1 0.13
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.38
Бундгаард Филип 3 0.38
Андерссон Адам 1 0.13
Бабаян Эдгар 1 0.13
Лауэнборг Фредерик 1 0.13
Кехинде Тосин 1 0.13
Hugo Andersson2 1 0.13
Копплин Бьорн 0 0
Хег Даниэль 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Камара Аль-Хаджи 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
67%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
4
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1 Фредерисия - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Хорсенс 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0
Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 8 5 3 0 11 - 4 18
2. Нордшелланн 7 5 1 1 11 - 5 16
3. Виборг 8 5 0 3 13 - 10 15
4. Орхус 7 4 1 2 9 - 5 13
5. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Хорсенс 0:0 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Копенгаген 8 4 0 4 15 - 13 12
8. Митьюлланд 7 2 3 2 15 - 13 9
9. Брондбю 0:0 8 2 1 5 6 - 13 7
10. Оденсе 8 2 1 5 8 - 16 7
11. Ольборг 7 1 2 4 5 - 10 5
12. Люнгбю 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Нордшелланн 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Хорсенс 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Силькеборг 3 2 0 1 6 - 3 6
8. Брондбю 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Оденсе 5 1 0 4 4 - 11 3
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Митьюлланд 4 2 2 0 13 - 7 8
3. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Копенгаген 4 2 0 2 9 - 8 6
6. Орхус 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 0:0 4 1 1 2 1 - 2 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Брондбю 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Ольборг 3 0 0 3 2 - 6 0
12. Люнгбю 4 0 0 4 2 - 6 0
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