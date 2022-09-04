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Швеция: Суперэттан

2022
Эребру
0:0
Конец матча
Норрбю
0'
12' Желтая карточка
Сегер Давид
45' Желтая карточка
Османагич Нино
47' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
59' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
90' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
90' Желтая карточка
Pontus Eriksson
90'+6
20
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
27
Вальгейрссон
Вальгейр
9
Бьорндал
Эрик
7
Ясин
Ахмед
23
Кайтофт
Антон
27
Pontus
Eriksson
21
Веде
Антон
15
Османагич
Нино
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
18
Пекальски
Иво
4
Лундгрен
Фредрик
5
Браннефальк
Йохан
11
Max
Andersson
9
Рейнхольдссон
Андре
Эребру
5-3-2
Норрбю
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Норрбю

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 5 (2) 0.23
Миллескуг Ноэль 4 0.18
Бьорндал Эрик 3 0.14
Тиль Венсан 2 0.09
Андрессон Аксель 2 0.09
Валкер Кевин 1 0.05
Ясин Ахмед 1 0.05
Густавссон Даниэль 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Ларссон Джейк 1 0.05
Моро Насиру 1 0.05
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.36
Саволайнен Никлас 5 0.23
Бекай Перпарим 3 0.14
Jaheem Burke 2 0.09
Лундгрен Фредрик 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Олссон Макс 1 0.05
Андерссон Мелвин 1 0.05
Броман Густав 1 0.05
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Сегер Давид 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 7 0
Саволайнен Никлас 7 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Jaheem Burke 1 1
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Берггрен Густав 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Pontus Eriksson 1 0
Max Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
22
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
7
32%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
4
18%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
36%
2
15%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
50%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
6
26%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
26%
8
32%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
33
16 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
8
32%
1
3%
1-15
6
24%
8
24%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
4
16%
8
24%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
5
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1
Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1
Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 21 12 5 4 45 - 30 41
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 21 10 7 4 36 - 23 37
5. Сковде АИК 22 9 7 6 29 - 28 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Эребру 22 8 4 10 22 - 26 28
10. Утсиктенс 21 7 5 9 30 - 31 26
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
13. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
14. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
15. Далкурд 21 5 3 13 20 - 37 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
7. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 11 4 0 7 13 - 17 12
14. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 11 6 2 3 18 - 16 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
6. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
7. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
8. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
9. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
14. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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