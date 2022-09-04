0'
12' Желтая карточкаСегер Давид
45' Желтая карточкаОсманагич Нино
47' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
59' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
90' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
90' Желтая карточкаPontus Eriksson
90'+6
Ход матча
12'
45'
59'
90'
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веде АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Олссон МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Эребру
Норрбю
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|5 (2)
|0.23
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.18
|Бьорндал Эрик
|3
|0.14
|Тиль Венсан
|2
|0.09
|Андрессон Аксель
|2
|0.09
|Валкер Кевин
|1
|0.05
|Ясин Ахмед
|1
|0.05
|Густавссон Даниэль
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Ларссон Джейк
|1
|0.05
|Моро Насиру
|1
|0.05
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.36
|Саволайнен Никлас
|5
|0.23
|Бекай Перпарим
|3
|0.14
|Jaheem Burke
|2
|0.09
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Олссон Макс
|1
|0.05
|Андерссон Мелвин
|1
|0.05
|Броман Густав
|1
|0.05
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Сегер Давид
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|7
|0
|Саволайнен Никлас
|7
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Jaheem Burke
|1
|1
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
7
32%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
4
18%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
36%
2
15%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
50%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
6
26%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
26%
8
32%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
33
16 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
8
32%
1
3%
1-15
6
24%
8
24%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
4
16%
8
24%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
5
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2 Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1
Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1
Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|21
|12
|5
|4
|45 - 30
|41
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|21
|10
|7
|4
|36 - 23
|37
|5.
|Сковде АИК
|22
|9
|7
|6
|29 - 28
|34
|6.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|9
|3
|9
|39 - 33
|30
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|22 - 26
|28
|10.
|Утсиктенс
|21
|7
|5
|9
|30 - 31
|26
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|13.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|14.
|Йёнчёпинг
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|15.
|Далкурд
|21
|5
|3
|13
|20 - 37
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|7.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|6.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|7.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|9.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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