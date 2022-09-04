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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Грасcхоппер
1:0
Первый тайм: 31'
Винтертур
0'
1:0
27' Гол
Dion Kacuri

Ход матча

27'
Dion Kacuri
(Giotto Morandi)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Винтертур
2.90
3.72
3.56
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
17
Dion
Kacuri
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
95
Шеттине
Гильерме
27
Дадашов
Ренат
1
Фаюлу
Тимоти
4
Granit
Lekaj
25
Шмид
Янник
3
Шеттин
Тобиас
19
Adrian
Gantenbein
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
77
Абедини
Эрис
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
22
Камбери
Флориан
Грасcхоппер
3-4-3
Винтертур
3-5-1-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Винтертур

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 3 0.43
Кавабэ Хаяо 2 0.29
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.29
Francis Momoh 1 0.14
Рибейро Томас 1 0.14
Dion Kacuri 1 0.14
Giotto Morandi 0 0
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 2 (1) 0.29
Samir Ramizi 1 0.14
Родригес Франсиско III 1 0.14
Манзамби Нефтали 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 1
Дадашов Ренат 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Granit Lekaj 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Абедини Эрис 2 0
Буэсс Роман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Samuel Ballet 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0
Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 7 4 3 0 16 - 2 15
2. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Грасcхоппер 1:0 7 3 3 1 11 - 10 12
5. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 0:1 7 0 2 5 4 - 15 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
4. Янг Бойз 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 0:1 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 1:0 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Dion Kacuri бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Винтертур
2.90
3.72
3.56
Все Коэффициенты
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