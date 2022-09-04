Стадион: Летцигрунд Зрители: 8270
3:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолDion Kacuri
47' Желтая карточкаДиаби Сулейман
2:0
60' ГолРибейро Томас
3:0
62' ГолКавабэ Хаяо
85' Желтая карточкаМанзамби Нефтали
90'+3
Ход матча
27'
1:0
46'
47'
60'
2:0
62'
3:0
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
15
Секо
Аюму
17
Dion
Kacuri
40
Кавабэ
Хаяо
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dion KacuriПолузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Грасcхоппер
Винтертур
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.43
|Дадашов Ренат
|3
|0.43
|Рибейро Томас
|2
|0.29
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.29
|Francis Momoh
|1
|0.14
|Dion Kacuri
|1
|0.14
|Giotto Morandi
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.29
|Samir Ramizi
|1
|0.14
|Родригес Франсиско III
|1
|0.14
|Манзамби Нефтали
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|1
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
3
75%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0
Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 4
|14
|3.
|Серветт
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|5.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|10.
|Винтертур
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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