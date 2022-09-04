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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 8270
Грасcхоппер
3:0
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
27' Гол
Dion Kacuri
47' Желтая карточка
Диаби Сулейман
2:0
60' Гол
Рибейро Томас
3:0
62' Гол
Кавабэ Хаяо
85' Желтая карточка
Манзамби Нефтали
90'+3

Ход матча

27'
Dion Kacuri
(Giotto Morandi)
1:0
46'
Ли Лэй
Болла Бендегуз
 
47'
 
Диаби Сулейман
58'
Francis Momoh
Шеттине Гильерме
 
59'
Пушич Петар
Dion Kacuri
 
60'
Рибейро Томас
(Пушич Петар)
2:0
62'
Кавабэ Хаяо
(Francis Momoh)
3:0
63'
 
Манзамби Нефтали
Ди Джусто Маттео
63'
 
Зайлер Штефан
Абедини Эрис
70'
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
 
70'
 
Кьяппетта Кармине
Диаби Сулейман
78'
 
Крьезиу Хекуран
Thibault Corbaz
78'
 
Буэсс Роман
Камбери Флориан
80'
Герц Кристиан
Кавабэ Хаяо
 
85'
 
Манзамби Нефтали

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
33
Марграйттер
Георг
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
17
Dion
Kacuri
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
95
Шеттине
Гильерме
27
Дадашов
Ренат
1
Фаюлу
Тимоти
4
Granit
Lekaj
25
Шмид
Янник
3
Шеттин
Тобиас
19
Adrian
Gantenbein
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
77
Абедини
Эрис
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
22
Камбери
Флориан
Грасcхоппер
3-4-3
Винтертур
3-5-1-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Винтертур

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.43
Дадашов Ренат 3 0.43
Рибейро Томас 2 0.29
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.29
Francis Momoh 1 0.14
Dion Kacuri 1 0.14
Giotto Morandi 0 0
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 2 (1) 0.29
Samir Ramizi 1 0.14
Родригес Франсиско III 1 0.14
Манзамби Нефтали 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 1
Дадашов Ренат 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Абедини Эрис 2 0
Буэсс Роман 1 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Samuel Ballet 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
3
75%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0
Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 5 0 2 15 - 8 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
3. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
5. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
10. Винтертур 7 0 2 5 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Dion Kacuri бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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