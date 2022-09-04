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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 31'
Янг Бойз
0'
17' Желтая карточка
Christian Witzig
21' Красная карточка
Гарсия Улиссес
28' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
28' Желтая карточка
Иттен Седрик

Ход матча

17'
Christian Witzig
 
21'
 
Гарсия Улиссес
22'
Фон Моос Юлиан
Шуберт Фабиан
 
28'
Кинтилья Хорди
 
28'
 
Иттен Седрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.45
3.85
3.80
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
77
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
62.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

38 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 6 ничьих 32 победы

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 28 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

54 матча

13%
27.8%
59.2%
7 побед 15 ничьих 32 победы

Первый тайм

9.3%
38.9%
51.8%
5 побед 21 ничья 28 побед

Второй тайм

24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.43
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.29
Латте Лат Эммануэль 2 0.29
Фон Моос Юлиан 2 0.29
Аколо Чадрак 1 0.14
Гийемено Джереми 1 0.14
Christian Witzig 1 0.14
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 4 0.57
Канга Вилфрид 3 0.43
Ридер Фабиан 2 0.29
Нсаме Жан-Пьер 2 0.29
Элиа Мешак 2 0.29
Фасснахт Кристиан 1 0.14
Нгамале Муми 1 0.14
Угриниц Филип 1 0.14
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Christian Witzig 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Шуберт Фабиан 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Patrick Sutter 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 3 0
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Lewin Blum 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4
Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 7 4 3 0 16 - 2 15
2. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Грасcхоппер 1:0 7 3 3 1 11 - 10 12
5. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Винтертур 0:1 7 0 2 5 4 - 15 2
10. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
4. Янг Бойз 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 0:1 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 0:0 4 2 2 0 8 - 1 8
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 1:0 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.45
3.85
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз онлайн

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