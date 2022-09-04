Стадион: АФГ Арена
0:0
Первый тайм: 31'
0'
17' Желтая карточкаChristian Witzig
21' Красная карточкаГарсия Улиссес
28' Желтая карточкаКинтилья Хорди
28' Желтая карточкаИттен Седрик
Ход матча
17'
21'
28'
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
19
Гиндо
Дауда
77
Аколо
Чадрак
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
62.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
38 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 6 ничьих 32 победы
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 28 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
54 матча
13%
27.8%
59.2%
7 побед 15 ничьих 32 победы
Первый тайм
9.3%
38.9%
51.8%
5 побед 21 ничья 28 побед
Второй тайм
24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.43
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.29
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.29
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.29
|Аколо Чадрак
|1
|0.14
|Гийемено Джереми
|1
|0.14
|Christian Witzig
|1
|0.14
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|4
|0.57
|Канга Вилфрид
|3
|0.43
|Ридер Фабиан
|2
|0.29
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0.29
|Элиа Мешак
|2
|0.29
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.14
|Нгамале Муми
|1
|0.14
|Угриниц Филип
|1
|0.14
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Maglica
|3
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|0
|1
|Шмидт Исаак
|0
|1
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Гиндо Дауда
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Али Мохамед
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4
Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Серветт
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Грасcхоппер
|1:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|5.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|7.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Винтертур
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|10.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Грасcхоппер
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Янг Бойз
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|0:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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