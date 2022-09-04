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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 19200
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
17' Желтая карточка
Christian Witzig
21' Красная карточка
Гарсия Улиссес
28' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
28' Желтая карточка
Иттен Седрик
47' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:0
54' Гол
Гиндо Дауда
1:1
62' Гол
Зесигер Седрик
2:1
64' Гол
Шмидт Исаак
69' Желтая карточка
Гиндо Дауда
72' Вторая желтая карточка
Зесигер Седрик
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
7
Шуберт
Фабиан
77
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
62.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

38 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 6 ничьих 32 победы

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 28 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

54 матча

13%
27.8%
59.2%
7 побед 15 ничьих 32 победы

Первый тайм

9.3%
38.9%
51.8%
5 побед 21 ничья 28 побед

Второй тайм

24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.43
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.29
Латте Лат Эммануэль 2 0.29
Фон Моос Юлиан 2 0.29
Аколо Чадрак 1 0.14
Гийемено Джереми 1 0.14
Гиндо Дауда 1 0.14
Christian Witzig 1 0.14
Шмидт Исаак 1 0.14
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 4 0.57
Канга Вилфрид 3 0.43
Ридер Фабиан 2 0.29
Нсаме Жан-Пьер 2 0.29
Элиа Мешак 2 0.29
Угриниц Филип 1 0.14
Фасснахт Кристиан 1 0.14
Нгамале Муми 1 0.14
Зесигер Седрик 1 0.14
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Maglica 3 0
Гёртлер Лукас 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 0 1
Шмидт Исаак 0 1
Кинтилья Хорди 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Patrick Sutter 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Али Мохамед 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4
Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 5 0 2 15 - 8 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
3. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
5. Сьон 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
7. Люцерн 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
10. Винтертур 7 0 2 5 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 4 0 2 2 4 - 11 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
2. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
3. Сьон 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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