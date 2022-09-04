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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Гронинген
0:0
Первый тайм: 14'
Витесс
0'
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Gabriel Vidovic

Ход матча

12'
 
Gabriel Vidovic

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Витесс
2.99
3.64
3.35
Все Коэффициенты
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
7
Суслов
Томаш
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
11
Paulos
Abraham
27
Нгонж
Сириль
23
Крюгер
Флориан
33
Райцигер
Даан
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
17
Козловски
Кацпер
8
Тронстад
Сондре
10
Gabriel
Vidovic
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
Гронинген
4-4-2
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Гронинген
Витесс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
К
4:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
3:0
К
1:5
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.4
Ларсен Йорген 1 0.2
Дуарте Ларос 1 0.2
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.4
Манхуф Миллион 1 0.2
Фламинго Райан 1 0.2
Беро Матуш 1 (1) 0.2
Виттек Максимилиан 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Суслов Томаш 1 0
Каллей Яхья 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Гронинген 0:0 5 1 3 1 5 - 9 6
11. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
12. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
15. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
16. Витесс 0:0 5 0 2 3 5 - 14 2
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Гронинген 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
11. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 0:0 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
12. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Витесс 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
15. Гронинген 0:0 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 15'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Гронинген: 49%, Витесс: 51%.
  • 14'
    Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 14'
    Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 14'
    Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    14'
    Аркус Карлан из команды Витесс в офсайде
  • 13'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Витесс отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    13'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О О Л! Витесс забивает! Gabriel Vidovic отличился.
  • 12'
    Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 12'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 10'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • 10'
      Контроль мяча: Гронинген: 58%, Витесс: 42%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 9'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 8'
      Бартош Бялек из команды Витесс нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 8'
      Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 7'
      Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Дубвик Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 6'
      Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      6'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Гронинген: 28%, Витесс: 72%.
    • 5'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 5'
      Корнелисс Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Михаэль Веррипс держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Дубвик Исак из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Аркус Карлан
    • 3'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Бартош Бялек из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Балкер Радинио.
    • 2'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 1'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 1'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Витесс
    2.99
    3.64
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гронинген 0:0 Витесс онлайн

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